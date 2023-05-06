Рейтинг@Mail.ru
Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230506/novaya-kakhovka-pod-massirovannym-artobstrelom-vsu-1128584139.html
Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ
Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ
Город Новая Каховка в Херсонской области вечером в субботу находится под очередным массированным обстрелом со стороны ВСУ. Боевики целенаправленно бьют по... РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T20:14
2023-05-06T20:15
новая каховка
херсонская область
новые регионы россии
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
сво
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/06/1128583977_0:69:960:609_1920x0_80_0_0_650602d92f3129ef230a5284fea50266.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Город Новая Каховка в Херсонской области вечером в субботу находится под очередным массированным обстрелом со стороны ВСУ. Боевики целенаправленно бьют по объектам энергетической инфраструктуры региона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.Уточняется, что украинские боевики целенаправленно наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры."С 18.30 украинские боевики намеренно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры. Их цель создать гуманитарную катастрофу на территории городского округа", - указали в администрации.Граждан просят не выходить из укрытий.Ранее глава Каховской районной администрации Павел Филипчук рассказал, что из-за регулярных обстрелов со стороны Украины серьезно повреждена Каховская оросительная система, что ставит под угрозу сельхозсезон. Удары противника разрушают инфраструктуру, вредят предпринимателям и производству, однако население района продолжает борьбу за мирную жизнь.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни домов пострадали от обстрелов ВСУ в Новой Каховке – властиТяжелые ранения: пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино прооперированРабота блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значит
https://crimea.ria.ru/20230505/uroven-vody-v-kakhovskom-vodokhranilische-podnyalsya--est-li-risk-dlya-ges-1128566008.html
новая каховка
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/06/1128583977_0:15:960:735_1920x0_80_0_0_b0910fe279bab73853be8fb620513c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая каховка, херсонская область, новые регионы россии, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, новости, общество
Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ

Новая Каховка под массированным артиллерийским обстрелом ВСУ - бьют по объектам энергетики

20:14 06.05.2023 (обновлено: 20:15 06.05.2023)
 
© Telegram Администрации Новой КаховкиНовая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ
Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ
© Telegram Администрации Новой Каховки
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Город Новая Каховка в Херсонской области вечером в субботу находится под очередным массированным обстрелом со стороны ВСУ. Боевики целенаправленно бьют по объектам энергетической инфраструктуры региона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.
"Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что украинские боевики целенаправленно наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры.
Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – власти - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Вчера, 18:18Эксклюзивы РИА Новости Крым
Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭС
"С 18.30 украинские боевики намеренно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры. Их цель создать гуманитарную катастрофу на территории городского округа", - указали в администрации.
Граждан просят не выходить из укрытий.
Ранее глава Каховской районной администрации Павел Филипчук рассказал, что из-за регулярных обстрелов со стороны Украины серьезно повреждена Каховская оросительная система, что ставит под угрозу сельхозсезон. Удары противника разрушают инфраструктуру, вредят предпринимателям и производству, однако население района продолжает борьбу за мирную жизнь.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сотни домов пострадали от обстрелов ВСУ в Новой Каховке – власти
Тяжелые ранения: пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино прооперирован
Работа блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значит
 
Новая КаховкаХерсонская областьНовые регионы РоссииПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:27Главные события и заявления дня: 6 мая
20:14Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ
19:53Сотни домов пострадали от обстрелов ВСУ в Новой Каховке – власти 1:21
19:39В Симферополе открыли самый большой в Крыму веревочный парк
19:26Тяжелые ранения: пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино прооперирован
19:02Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК
18:26Атака на Кремль и сроки окончания СВО: топ новостей недели
17:56Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУ
17:04Над Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины
16:55Над Крымом сбита баллистическая ракета
16:47Каховский магистральный канал поврежден из-за обстрелов ВСУ 1:39
16:13Потери ВСУ: за сутки уничтожено почти 500 боевиков
15:49Легендарная #народнаяпесняпобеды "Катюша" была написана в курортной Ялте 2:05
15:26Три российских летчика освобождены из украинского плена
15:06В Великобритании короновали Карла III
14:38Работа блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значит
14:15Подозреваемый в подрыве авто Прилепина задержан
14:12В Москве простились с Валентином Юдашкиным
13:43В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел дело
13:37Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино
Лента новостейМолния