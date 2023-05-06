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Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ
Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ
Город Новая Каховка в Херсонской области вечером в субботу находится под очередным массированным обстрелом со стороны ВСУ. Боевики целенаправленно бьют по... РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T20:14
2023-05-06T20:14
2023-05-06T20:15
новая каховка
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новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Город Новая Каховка в Херсонской области вечером в субботу находится под очередным массированным обстрелом со стороны ВСУ. Боевики целенаправленно бьют по объектам энергетической инфраструктуры региона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.Уточняется, что украинские боевики целенаправленно наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры."С 18.30 украинские боевики намеренно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры. Их цель создать гуманитарную катастрофу на территории городского округа", - указали в администрации.Граждан просят не выходить из укрытий.Ранее глава Каховской районной администрации Павел Филипчук рассказал, что из-за регулярных обстрелов со стороны Украины серьезно повреждена Каховская оросительная система, что ставит под угрозу сельхозсезон. Удары противника разрушают инфраструктуру, вредят предпринимателям и производству, однако население района продолжает борьбу за мирную жизнь.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни домов пострадали от обстрелов ВСУ в Новой Каховке – властиТяжелые ранения: пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино прооперированРабота блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значит
https://crimea.ria.ru/20230505/uroven-vody-v-kakhovskom-vodokhranilische-podnyalsya--est-li-risk-dlya-ges-1128566008.html
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новая каховка, херсонская область, новые регионы россии, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, новости, общество
Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ
Новая Каховка под массированным артиллерийским обстрелом ВСУ - бьют по объектам энергетики
20:14 06.05.2023 (обновлено: 20:15 06.05.2023)