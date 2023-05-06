https://crimea.ria.ru/20230506/novaya-kakhovka-pod-massirovannym-artobstrelom-vsu-1128584139.html

Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ

Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ

Город Новая Каховка в Херсонской области вечером в субботу находится под очередным массированным обстрелом со стороны ВСУ. Боевики целенаправленно бьют по... РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T20:14

2023-05-06T20:14

2023-05-06T20:15

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

сво

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Город Новая Каховка в Херсонской области вечером в субботу находится под очередным массированным обстрелом со стороны ВСУ. Боевики целенаправленно бьют по объектам энергетической инфраструктуры региона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.Уточняется, что украинские боевики целенаправленно наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры."С 18.30 украинские боевики намеренно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры. Их цель создать гуманитарную катастрофу на территории городского округа", - указали в администрации.Граждан просят не выходить из укрытий.Ранее глава Каховской районной администрации Павел Филипчук рассказал, что из-за регулярных обстрелов со стороны Украины серьезно повреждена Каховская оросительная система, что ставит под угрозу сельхозсезон. Удары противника разрушают инфраструктуру, вредят предпринимателям и производству, однако население района продолжает борьбу за мирную жизнь.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни домов пострадали от обстрелов ВСУ в Новой Каховке – властиТяжелые ранения: пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино прооперированРабота блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значит

https://crimea.ria.ru/20230505/uroven-vody-v-kakhovskom-vodokhranilische-podnyalsya--est-li-risk-dlya-ges-1128566008.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, новые регионы россии, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, новости, общество