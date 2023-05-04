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Мэр Одессы Труханов арестован

Мэр Одессы Труханов арестован - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Мэр Одессы Труханов арестован

Высший антикоррупционный суд Украины постановил взять под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в хищении из бюджета 92 миллионов гривен (порядка... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T18:01

2023-05-04T18:01

2023-05-04T18:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Высший антикоррупционный суд Украины постановил взять под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в хищении из бюджета 92 миллионов гривен (порядка 2,5 млн долларов или 194,7 млн рублей) при покупке здания завода "Краян". Об этом сообщила пресс-служба специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).По данным ведомства, прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Коллегия судей частично удовлетворила ходатайство и назначила одесскому градоначальнику меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в сумме 13,5 млн гривен (чуть более 365 тыс. долларов).Мэр Одессы взят под стражу в зале суда.Труханов, его заместитель Павел Вугельман и некоторые другие должностные лица Одесского горсовета обвиняются в присвоении 92 млн бюджетных гривен для приобретения у частного собственника здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной цене. В здании планировалось разместить центр админуслуг и муниципальных департаментов. Уголовное дело тянется с 2017 года.В июле 2019 года Малиновский районный суд Одессы признал Труханова и всех остальных фигурантов дела невиновными. В 2021 году Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор, отправив дело на новое рассмотрение.Мэр Одессы регулярно подвергался жесткой критике со стороны украинских националистов. В частности, в августе прошлого года в разгар специальной военной операции он заявил о необходимости вести переговоры и искать компромиссы с Россией. Также чиновник выступал против демонтажа памятника императрице Екатерине II в центре города.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе приняли решение демонтировать памятник Екатерине IIАнтидекоммунизация: в Одессе вернули название проспекту ЖуковаОдесса ответила цитатой из Бабеля на идею украинизировать гимн города

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украина, одесса, политика, в мире, новости