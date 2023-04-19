https://crimea.ria.ru/20230419/putin-provodit-soveschanie-s-pravitelstvom-pryamaya-translyatsiya-1128256234.html

Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция

Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с правительством в режиме видеоконференции по вопросам повышения надежности электросетевого комплекса РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T17:21

2023-04-19T17:21

2023-04-19T17:21

прямая трансляция

видео

владимир путин (политик)

правительство россии

политика

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Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с правительством в режиме видеоконференции по вопросам повышения надежности электросетевого комплекса страны.С докладами выступают министр энергетики Николай Шульгинов, генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и руководители ряда субъектов.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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