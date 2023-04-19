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Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с правительством в режиме видеоконференции по вопросам повышения надежности электросетевого комплекса РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T17:21
2023-04-19T17:21
2023-04-19T17:21
прямая трансляция
видео
владимир путин (политик)
правительство россии
политика
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Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с правительством в режиме видеоконференции по вопросам повышения надежности электросетевого комплекса страны.С докладами выступают министр энергетики Николай Шульгинов, генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и руководители ряда субъектов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Президент Путин проводит совещание с членами правительства России