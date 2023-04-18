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РНКБ в I квартале выдал 1 млрд рублей по ипотечным госпрограммам - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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РНКБ в I квартале выдал 1 млрд рублей по ипотечным госпрограммам
РНКБ в I квартале выдал 1 млрд рублей по ипотечным госпрограммам - РИА Новости Крым, 18.04.2023
РНКБ в I квартале выдал 1 млрд рублей по ипотечным госпрограммам
РНКБ Банк (ПАО) с начала 2023 года выдал около 1200 кредитов на приобретение жилья на сумму 6,3 миллиарда рублей - на 25% больше по сравнению с аналогичным... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T13:01
2023-04-18T13:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала 2023 года выдал около 1200 кредитов на приобретение жилья на сумму 6,3 миллиарда рублей - на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает банк.Средний чек ипотечного кредита в I квартале 2023 года составил 3,9 миллиона рублей – это на 20% больше, чем за этот период годом ранееПри этом более 1 миллиарда рублей были выданы в рамках государственных ипотечных программ по льготной ставке, более 50% от данной суммы выданы в рамках программы "Ипотека с господдержкой".РНКБ является участником льготных госпрограмм "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека", "IT-ипотека"Как отметили в банке, 30% от всех ипотечных кредитов оформляют в РНКБ жители других регионов благодаря безбумажному процессу оформления документов. РНКБ уже оформил для жителей разных регионов России дистанционные кредиты на сумму свыше 600 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селахВ мобильном приложении РНКБ зарегистрировались 60 тысяч самозанятыхРНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей
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рнкб (пао), общество, крым, экономика, новости, новости крыма

РНКБ в I квартале выдал 1 млрд рублей по ипотечным госпрограммам

13:01 18.04.2023 (обновлено: 13:11 18.04.2023)
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала 2023 года выдал около 1200 кредитов на приобретение жилья на сумму 6,3 миллиарда рублей - на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает банк.
Средний чек ипотечного кредита в I квартале 2023 года составил 3,9 миллиона рублей – это на 20% больше, чем за этот период годом ранее
При этом более 1 миллиарда рублей были выданы в рамках государственных ипотечных программ по льготной ставке, более 50% от данной суммы выданы в рамках программы "Ипотека с господдержкой".
РНКБ является участником льготных госпрограмм "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека", "IT-ипотека"
"Государство реализовало целый комплекс мер поддержки строительства и ипотечного кредитования, благодаря которым семьи могут приобретать жилье на комфортных условиях. Мы отмечаем активный рост спроса на улучшение жилищных условий и увеличение объемов выдач, в том числе и дистанционной ипотеки - количество выдач по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось втрое", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.
Как отметили в банке, 30% от всех ипотечных кредитов оформляют в РНКБ жители других регионов благодаря безбумажному процессу оформления документов. РНКБ уже оформил для жителей разных регионов России дистанционные кредиты на сумму свыше 600 миллионов рублей.
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