https://crimea.ria.ru/20230418/rnkb-v-i-kvartale-vydal-1-mlrd-rubley-po-ipotechnym-gosprogrammam-1128236440.html

РНКБ в I квартале выдал 1 млрд рублей по ипотечным госпрограммам

РНКБ в I квартале выдал 1 млрд рублей по ипотечным госпрограммам - РИА Новости Крым, 18.04.2023

РНКБ в I квартале выдал 1 млрд рублей по ипотечным госпрограммам

РНКБ Банк (ПАО) с начала 2023 года выдал около 1200 кредитов на приобретение жилья на сумму 6,3 миллиарда рублей - на 25% больше по сравнению с аналогичным... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T13:01

2023-04-18T13:01

2023-04-18T13:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала 2023 года выдал около 1200 кредитов на приобретение жилья на сумму 6,3 миллиарда рублей - на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает банк.Средний чек ипотечного кредита в I квартале 2023 года составил 3,9 миллиона рублей – это на 20% больше, чем за этот период годом ранееПри этом более 1 миллиарда рублей были выданы в рамках государственных ипотечных программ по льготной ставке, более 50% от данной суммы выданы в рамках программы "Ипотека с господдержкой".РНКБ является участником льготных госпрограмм "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека", "IT-ипотека"Как отметили в банке, 30% от всех ипотечных кредитов оформляют в РНКБ жители других регионов благодаря безбумажному процессу оформления документов. РНКБ уже оформил для жителей разных регионов России дистанционные кредиты на сумму свыше 600 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селахВ мобильном приложении РНКБ зарегистрировались 60 тысяч самозанятыхРНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20230403/rnkb-predlagaet-novyy-avtokredit-nalichnymi-1127945812.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), общество, крым, экономика, новости, новости крыма