https://crimea.ria.ru/20230418/glupo-i-pugayusche-aksakov-o-zakone-vassermana-o-nakazanii-za-nalichnye-1128236131.html

Глупо и пугающе: Аксаков о законе Вассермана о наказании за наличные

Глупо и пугающе: Аксаков о законе Вассермана о наказании за наличные - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Глупо и пугающе: Аксаков о законе Вассермана о наказании за наличные

Пытаться обязать россиян сообщать налоговой о хранении суммы от миллиона рублей наличными – это "глупое предложение", напоминающее пиар. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T13:07

2023-04-18T13:07

2023-04-18T13:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Пытаться обязать россиян сообщать налоговой о хранении суммы от миллиона рублей наличными – это "глупое предложение", напоминающее пиар. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат Анатолий Аксаков, комментируя проект закона с соответствующим предложением, который был подготовлен депутатом Госдумы Анатолием Вассерманом.Законопроект ВассерманаРанее депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду", публицист Анатолий Вассерман сообщил, что подготовил проект закона, в соответствии с которым россияне должны будут уведомлять налоговую о хранении суммы от миллиона рублей наличными.Нарушителей предлагается наказывать конфискацией незадекларированной наличности и штрафом, размер которого должен вдвое превышать изъятую сумму, добавил политик.Вассерман считает, что в условиях распространения безналичных расчетов бумажные деньги "становятся подозрительными", и примеров их правомерного использования становится все меньше.Нельзя запретить бумажные деньги"Глупое предложение. Эта инициатива и юридически неправильно оформлена, если уж такую инициативу вносить, то надо было предлагать и изменения. Да и с точки зрения целей, которые поставлены, задача решена не будет", - сказал в комментарии РИА Новости Крым депутат Анатолий Аксаков.По его словам, проблем будет очень много, если будет такая норма реализована. Депутат считает, что "если мы наличку сейчас зажмем, то таким образом преступность не поборем. Более того, остается открытым вопрос, "как искать наличные - ходить по домам?". Аксаков напомнил, что "нельзя запретить платить рублями в магазине". К тому же "сейчас крупные покупки и так идут с помощью безналичных платежей, все процедуры прописаны так, что продажа идет за безналичный расчет".По его мнению, если уж бороться с преступностью, то не "пугающими" административными методами, а усовершенствуя уже имеющиеся в стране принципы, делая их "еще более эффективными". А от таких "административных методов", пугающих людей, как правило, страдают не преступники, а простые граждане, обычные люди", считает депутат."Это пиар. Думаю, что большинство людей это не поддержит", - резюмировал собеседник.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Всемирном банке спрогнозировали продолжительное замедление экономикиЭкономист рассказал о курсе рубля в этом годуВ Госдуме назвали способ обеспечить жильем людей с низкими доходами

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анатолий вассерман, анатолий аксаков, государственная дума рф, закон и право, общество, новости, россия