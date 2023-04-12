"Поехали!": как Гагарин покорял космос

Первый полет человека в космос – видео
Командир космической станции Юрий Усачев (слева) приветствует калифорнийского миллионера Денниса Тито (в центре) и российских космонавтов Талгата Мусабаева (справа) на международной космической станции, на этом телевизионном изображении 30 апреля 2001 года.
Командир космической станции Юрий Усачев (слева) приветствует калифорнийского миллионера Денниса Тито (в центре) и российских космонавтов Талгата Мусабаева (справа) на международной космической станции, на этом телевизионном изображении 30 апреля 2001 года.
Члены экипажа первой экспедиции готовятся съесть апельсины на борту служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) на околоземной орбите. На снимке слева - космонавт Юрий Петрович Гидзенко, командир корабля "Союз"; астронавт Уильям М. Шеперд, командир миссии; и космонавт Сергей К. Крикалёв, бортинженер.
Члены экипажа первой экспедиции готовятся съесть апельсины на борту служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) на околоземной орбите. На снимке слева - космонавт Юрий Петрович Гидзенко, командир корабля "Союз"; астронавт Уильям М. Шеперд, командир миссии; и космонавт Сергей К. Крикалёв, бортинженер.
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Астронавт Брюс МакКэндлесс II, специалист миссии, выходит в открытый космос в нескольких метрах от кабины космического корабля "Челленджер". Он использует ручное пилотируемое маневренное устройство (MMU), работающее на азоте. Он выполняет этот выход в открытый космос, не будучи привязанным к шаттлу.
Астронавт Брюс МакКэндлесс II, специалист миссии, выходит в открытый космос в нескольких метрах от кабины космического корабля "Челленджер". Он использует ручное пилотируемое маневренное устройство (MMU), работающее на азоте. Он выполняет этот выход в открытый космос, не будучи привязанным к шаттлу.
Астронавт Аполлона-11 Нил Армстронг (справа) бредет по поверхности Луны, оставляя следы, 20 июля 1969 года. Между Армстронгом и лунным модулем виден флаг, установленный на поверхности астронавтами. Эдвин Э. Олдрин виден ближе к кораблю. Мужчины сообщили, что поверхность Луны была похожа на мягкий песок, и они оставляли следы глубиной в несколько дюймов, где бы они ни шли. (Фото АР)
Астронавт Аполлона-11 Нил Армстронг (справа) бредет по поверхности Луны, оставляя следы, 20 июля 1969 года. Между Армстронгом и лунным модулем виден флаг, установленный на поверхности астронавтами. Эдвин Э. Олдрин виден ближе к кораблю. Мужчины сообщили, что поверхность Луны была похожа на мягкий песок, и они оставляли следы глубиной в несколько дюймов, где бы они ни шли. (Фото АР)
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции.
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции.
Командир космической станции Юрий Усачев (слева) приветствует калифорнийского миллионера Денниса Тито (в центре) и российских космонавтов Талгата Мусабаева (справа) на международной космической станции, на этом телевизионном изображении 30 апреля 2001 года.
Члены экипажа первой экспедиции готовятся съесть апельсины на борту служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) на околоземной орбите. На снимке слева - космонавт Юрий Петрович Гидзенко, командир корабля "Союз"; астронавт Уильям М. Шеперд, командир миссии; и космонавт Сергей К. Крикалёв, бортинженер.
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Астронавт Брюс МакКэндлесс II, специалист миссии, выходит в открытый космос в нескольких метрах от кабины космического корабля "Челленджер". Он использует ручное пилотируемое маневренное устройство (MMU), работающее на азоте. Он выполняет этот выход в открытый космос, не будучи привязанным к шаттлу.
Астронавт Аполлона-11 Нил Армстронг (справа) бредет по поверхности Луны, оставляя следы, 20 июля 1969 года. Между Армстронгом и лунным модулем виден флаг, установленный на поверхности астронавтами. Эдвин Э. Олдрин виден ближе к кораблю. Мужчины сообщили, что поверхность Луны была похожа на мягкий песок, и они оставляли следы глубиной в несколько дюймов, где бы они ни шли. (Фото АР)
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции.