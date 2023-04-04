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Пресс-конференция детского омбудсмена Львовой-Беловой: прямая трансляция - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Пресс-конференция детского омбудсмена Львовой-Беловой: прямая трансляция
Пресс-конференция детского омбудсмена Львовой-Беловой: прямая трансляция - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Пресс-конференция детского омбудсмена Львовой-Беловой: прямая трансляция
Пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в пресс-центре МИД России по основным направлениям деятельности российского института... РИА Новости Крым, 04.04.2023
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мария львова-белова
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новости
новые регионы россии
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Пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в пресс-центре МИД России по основным направлениям деятельности российского института уполномоченных по правам ребенка и текущим актуальным задачам, в том числе в новых регионах страны.
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Новости
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РИА Новости Крым
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прямая трансляция, мария львова-белова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, новые регионы россии, общество, видео
Пресс-конференция детского омбудсмена Львовой-Беловой: прямая трансляция

Пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка Львовой-Беловой: прямая трансляция

11:00 04.04.2023 (обновлено: 11:09 04.04.2023)
 
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Пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в пресс-центре МИД России по основным направлениям деятельности российского института уполномоченных по правам ребенка и текущим актуальным задачам, в том числе в новых регионах страны.
Прямая трансляцияМария Львова-БеловаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиНовые регионы РоссииОбщество
 
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