https://crimea.ria.ru/20230404/press-konferentsiya-detskogo-ombudsmena-lvovoy-belovoy-pryamaya-translyatsiya-1127963656.html
Пресс-конференция детского омбудсмена Львовой-Беловой: прямая трансляция
Пресс-конференция детского омбудсмена Львовой-Беловой: прямая трансляция - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Пресс-конференция детского омбудсмена Львовой-Беловой: прямая трансляция
Пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в пресс-центре МИД России по основным направлениям деятельности российского института... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T11:00
2023-04-04T11:00
2023-04-04T11:09
прямая трансляция
мария львова-белова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
новые регионы россии
общество
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Пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в пресс-центре МИД России по основным направлениям деятельности российского института уполномоченных по правам ребенка и текущим актуальным задачам, в том числе в новых регионах страны.
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2023
РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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прямая трансляция, мария львова-белова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, новые регионы россии, общество, видео
Пресс-конференция детского омбудсмена Львовой-Беловой: прямая трансляция
Пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка Львовой-Беловой: прямая трансляция
11:00 04.04.2023 (обновлено: 11:09 04.04.2023)