https://crimea.ria.ru/20230404/press-konferentsiya-detskogo-ombudsmena-lvovoy-belovoy-pryamaya-translyatsiya-1127963656.html

Пресс-конференция детского омбудсмена Львовой-Беловой: прямая трансляция

Пресс-конференция детского омбудсмена Львовой-Беловой: прямая трансляция - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Пресс-конференция детского омбудсмена Львовой-Беловой: прямая трансляция

Пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в пресс-центре МИД России по основным направлениям деятельности российского института... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T11:00

2023-04-04T11:00

2023-04-04T11:09

прямая трансляция

мария львова-белова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

новые регионы россии

общество

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Пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в пресс-центре МИД России по основным направлениям деятельности российского института уполномоченных по правам ребенка и текущим актуальным задачам, в том числе в новых регионах страны.

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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