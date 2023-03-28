https://crimea.ria.ru/20230328/simferopol-skovali-8-ballnye-probki-1127807283.html

Симферополь "сковали" 8-балльные пробки

Симферополь "сковали" 8-балльные пробки - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Симферополь "сковали" 8-балльные пробки

Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в утренний час пик. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 8... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T09:00

2023-03-28T09:00

2023-03-28T09:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в утренний час пик. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 8 баллов. Так, дорожные заторы наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Севастопольская, Залесская, Козлова, Толстого, Желябова, Воровского. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет. "Стоят" также улицы Киевская, Потемкинская, Жуковского, Екатерининская, Александра Невского, Караманова, Объездная. Кроме того,затруднен проезд по улицам Маяковского и Ленина и бульвару Франко. Осложнили дорожную обстановку и аварии, они зафиксированы в районе Москольца и на Севастопольской. Как сообщалось, с начала октября на капитальный ремонт закрыты центральные улицы Караимская, Кавказская и Пролетарская. Из-за этих работ в центре крымской столицы регулярно образуются серьезные пробки, сковывающие движение транспорта. Пока объект готов на треть.

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пробки в симферополе, крымский транспортный форум, симферополь, городская среда, новости, новости крыма