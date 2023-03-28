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Симферополь "сковали" 8-балльные пробки - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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Симферополь "сковали" 8-балльные пробки
Симферополь "сковали" 8-балльные пробки - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Симферополь "сковали" 8-балльные пробки
Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в утренний час пик. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 8... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T09:00
2023-03-28T09:12
пробки в симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в утренний час пик. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 8 баллов. Так, дорожные заторы наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Севастопольская, Залесская, Козлова, Толстого, Желябова, Воровского. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет. "Стоят" также улицы Киевская, Потемкинская, Жуковского, Екатерининская, Александра Невского, Караманова, Объездная. Кроме того,затруднен проезд по улицам Маяковского и Ленина и бульвару Франко. Осложнили дорожную обстановку и аварии, они зафиксированы в районе Москольца и на Севастопольской. Как сообщалось, с начала октября на капитальный ремонт закрыты центральные улицы Караимская, Кавказская и Пролетарская. Из-за этих работ в центре крымской столицы регулярно образуются серьезные пробки, сковывающие движение транспорта. Пока объект готов на треть.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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пробки в симферополе, крымский транспортный форум, симферополь, городская среда, новости, новости крыма
Симферополь "сковали" 8-балльные пробки

В центре Симферополя во вторник утром образовались 8-балльные пробки

09:00 28.03.2023 (обновлено: 09:12 28.03.2023)
 
© Александр ДружиновичПробка в центре Симферополя
Пробка в центре Симферополя
© Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в утренний час пик. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 8 баллов.
Так, дорожные заторы наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Севастопольская, Залесская, Козлова, Толстого, Желябова, Воровского. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет.
"Стоят" также улицы Киевская, Потемкинская, Жуковского, Екатерининская, Александра Невского, Караманова, Объездная.
Кроме того,затруднен проезд по улицам Маяковского и Ленина и бульвару Франко. Осложнили дорожную обстановку и аварии, они зафиксированы в районе Москольца и на Севастопольской.
Как сообщалось, с начала октября на капитальный ремонт закрыты центральные улицы Караимская, Кавказская и Пролетарская. Из-за этих работ в центре крымской столицы регулярно образуются серьезные пробки, сковывающие движение транспорта. Пока объект готов на треть.
 
Пробки в СимферополеКрымский транспортный форумСимферопольГородская средаНовостиНовости Крыма
 
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