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В Крыму опять дожди: прогноз погоды на четверг
В Крыму опять дожди: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 23.03.2023
В Крыму опять дожди: прогноз погоды на четверг
В четверг влажная воздушная масса со Средиземного моря обусловит в Крыму местами небольшие дожди, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T00:01
2023-03-23T00:01
2023-03-23T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В четверг влажная воздушная масса со Средиземного моря обусловит в Крыму местами небольшие дожди, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +12...14.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +12…14.В Ялте и Алуште ночью временами дождь, +4...6 градусов, днем сухо, столбики термометров покажут +12…14.В Евпатории ночью дожди, +5... 7, днем без осадков, потеплеет до +14.В Судаке и Феодосии также прольются ночные дожди, термометры покажут +4...+5, днем сухо, до 12 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Май в конце марта – в Крым идет 20-градусное теплоВ Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыКак теплая зима отразится на урожае зерновых в Крыму
симферополь
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ялта
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крымская погода, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
В Крыму опять дожди: прогноз погоды на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг, 23 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В четверг влажная воздушная масса со Средиземного моря обусловит в Крыму местами небольшие дожди, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночью и утром в предгорных районах и в горах вероятны туманы. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, днем +10…15, в горах +4…9 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +12...14.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +12…14.
В Ялте и Алуште ночью временами дождь, +4...6 градусов, днем сухо, столбики термометров покажут +12…14.
В Евпатории ночью дожди, +5... 7, днем без осадков, потеплеет до +14.
В Судаке и Феодосии также прольются ночные дожди, термометры покажут +4...+5, днем сухо, до 12 градусов тепла.
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