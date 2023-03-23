https://crimea.ria.ru/20230323/v-krymu-opyat-dozhdi-prognoz-pogody-na-chetverg-1127707003.html

В Крыму опять дожди: прогноз погоды на четверг

В Крыму опять дожди: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 23.03.2023

В Крыму опять дожди: прогноз погоды на четверг

В четверг влажная воздушная масса со Средиземного моря обусловит в Крыму местами небольшие дожди, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T00:01

2023-03-23T00:01

2023-03-23T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В четверг влажная воздушная масса со Средиземного моря обусловит в Крыму местами небольшие дожди, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +12...14.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +12…14.В Ялте и Алуште ночью временами дождь, +4...6 градусов, днем сухо, столбики термометров покажут +12…14.В Евпатории ночью дожди, +5... 7, днем без осадков, потеплеет до +14.В Судаке и Феодосии также прольются ночные дожди, термометры покажут +4...+5, днем сухо, до 12 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Май в конце марта – в Крым идет 20-градусное теплоВ Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыКак теплая зима отразится на урожае зерновых в Крыму

симферополь

севастополь

ялта

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феодосия

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2023

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