Рейтинг@Mail.ru
В Крыму опять дожди: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230323/v-krymu-opyat-dozhdi-prognoz-pogody-na-chetverg-1127707003.html
В Крыму опять дожди: прогноз погоды на четверг
В Крыму опять дожди: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 23.03.2023
В Крыму опять дожди: прогноз погоды на четверг
В четверг влажная воздушная масса со Средиземного моря обусловит в Крыму местами небольшие дожди, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T00:01
2023-03-23T00:01
крымская погода
крым в истории: секреты, факты, фото
новости крыма
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/11/1121777685_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ba6564bc1c0a3ee2faa446c85a136cd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В четверг влажная воздушная масса со Средиземного моря обусловит в Крыму местами небольшие дожди, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +12...14.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +12…14.В Ялте и Алуште ночью временами дождь, +4...6 градусов, днем сухо, столбики термометров покажут +12…14.В Евпатории ночью дожди, +5... 7, днем без осадков, потеплеет до +14.В Судаке и Феодосии также прольются ночные дожди, термометры покажут +4...+5, днем сухо, до 12 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Май в конце марта – в Крым идет 20-градусное теплоВ Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыКак теплая зима отразится на урожае зерновых в Крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/11/1121777685_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_065203a452a5d32073995b1f958d53ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
В Крыму опять дожди: прогноз погоды на четверг

Прогноз погоды в Крыму на четверг, 23 марта

00:01 23.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В четверг влажная воздушная масса со Средиземного моря обусловит в Крыму местами небольшие дожди, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночью и утром в предгорных районах и в горах вероятны туманы. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, днем +10…15, в горах +4…9 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +12...14.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +12…14.
В Ялте и Алуште ночью временами дождь, +4...6 градусов, днем сухо, столбики термометров покажут +12…14.
В Евпатории ночью дожди, +5... 7, днем без осадков, потеплеет до +14.
В Судаке и Феодосии также прольются ночные дожди, термометры покажут +4...+5, днем сухо, до 12 градусов тепла.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Май в конце марта – в Крым идет 20-градусное тепло
В Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты
Как теплая зима отразится на урожае зерновых в Крыму
 
Крымская погодаКрым в истории: секреты, факты, фотоНовости КрымаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму опять дожди: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 23 марта
22:20Главные события и заявления дня: 22 марта
21:41Священный месяц Рамадан: как он начался в Крыму 1:00
21:28Главные события Крыма: 22 марта
20:59Спортсменка из Крыма взяла бронзу на Первенстве России по тхэквондо
20:38В Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ
20:16Херсонские фермеры получат поливную воду бесплатно - власти региона
19:52Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на Украине
19:40Улавливать и перераспределять: как сохранить воду в Крыму
19:27Смертельное ДТП с участием пяти автомобилей в Симферополе – что известно
19:12В Евпатории в ДТП пострадал ребенок
19:02Эксперт назвал цели атак украинских беспилотников на Крым и Севастополь
18:41Когда все населенные пункты Крыма будут с газом
18:30"Жертвы" атаки дронов в Севастополе: комментарий Развожаева
18:11Экипажу Су-27 после инцидента с беспилотником США вручили ордена Мужества
18:01Можно ли фотографировать в магазинах – ответ Роспотребнадзора 1:53
17:43Крым в лидерах по надоям молока 0:54
17:21Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ
17:08Потери ВСУ исчисляются сотнями – ход спецоперации
Лента новостейМолния