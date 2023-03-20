https://crimea.ria.ru/20230320/osnovatel-gruppy-cream-soda-dmitriy--svirgunov-pogib-na-volge-1127659892.html
Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб на Волге
Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб на Волге - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб на Волге
Экстренные службы Ярославской области подтвердили гибель основателя музыкальной группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T17:05
2023-03-20T17:05
2023-03-20T17:07
дмитрий свиргунов
cream soda
происшествия
россия
культура
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Экстренные службы Ярославской области подтвердили гибель основателя музыкальной группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, сообщает РИА Новости.В понедельник на официальной странице коллектива в "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что Свиргунов, его брат Роман и несколько их друзей провалились под лед во время прогулки на Волге.По данным регионального главка МЧС, трагедия произошла в ночь с 19 на 20 марта в селе Диево-Городище в 350 метрах от берега. Двух человек, мужчину и женщину, удалось спасти, но мужчина позже скончался в машине скорой помощи, еще трое числятся пропавшими без вести, их ищут водолазы.Cream Soda – российская электронная музыкальная группа, основанная в 2012 году, известна по композициям "Никаких больше вечеринок" и "Плачу на техно".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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дмитрий свиргунов, cream soda, происшествия, россия, культура, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), утраты
Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб на Волге
РИА Новости: гибель основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова на Волге подтверждена
17:05 20.03.2023 (обновлено: 17:07 20.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Экстренные службы Ярославской области подтвердили гибель основателя музыкальной группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, сообщает РИА Новости.
"Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб, его тело опознали", – сообщается в Telegram-канале агентства.
В понедельник на официальной странице
коллектива в "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что Свиргунов, его брат Роман и несколько их друзей провалились под лед во время прогулки на Волге.
По данным регионального главка МЧС, трагедия произошла в ночь с 19 на 20 марта в селе Диево-Городище в 350 метрах от берега. Двух человек, мужчину и женщину, удалось спасти, но мужчина позже скончался в машине скорой помощи, еще трое числятся пропавшими без вести, их ищут водолазы.
Cream Soda – российская электронная музыкальная группа, основанная в 2012 году, известна по композициям "Никаких больше вечеринок" и "Плачу на техно".