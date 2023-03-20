https://crimea.ria.ru/20230320/osnovatel-gruppy-cream-soda-dmitriy--svirgunov-pogib-na-volge-1127659892.html

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб на Волге

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб на Волге - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб на Волге

Экстренные службы Ярославской области подтвердили гибель основателя музыкальной группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T17:05

2023-03-20T17:05

2023-03-20T17:07

дмитрий свиргунов

cream soda

происшествия

россия

культура

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Экстренные службы Ярославской области подтвердили гибель основателя музыкальной группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, сообщает РИА Новости.В понедельник на официальной странице коллектива в "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что Свиргунов, его брат Роман и несколько их друзей провалились под лед во время прогулки на Волге.По данным регионального главка МЧС, трагедия произошла в ночь с 19 на 20 марта в селе Диево-Городище в 350 метрах от берега. Двух человек, мужчину и женщину, удалось спасти, но мужчина позже скончался в машине скорой помощи, еще трое числятся пропавшими без вести, их ищут водолазы.Cream Soda – российская электронная музыкальная группа, основанная в 2012 году, известна по композициям "Никаких больше вечеринок" и "Плачу на техно".

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий свиргунов, cream soda, происшествия, россия, культура, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), утраты