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Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб на Волге - РИА Новости Крым, 20.03.2023
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Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб на Волге
Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб на Волге - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб на Волге
Экстренные службы Ярославской области подтвердили гибель основателя музыкальной группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.03.2023
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дмитрий свиргунов
cream soda
происшествия
россия
культура
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утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Экстренные службы Ярославской области подтвердили гибель основателя музыкальной группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, сообщает РИА Новости.В понедельник на официальной странице коллектива в "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что Свиргунов, его брат Роман и несколько их друзей провалились под лед во время прогулки на Волге.По данным регионального главка МЧС, трагедия произошла в ночь с 19 на 20 марта в селе Диево-Городище в 350 метрах от берега. Двух человек, мужчину и женщину, удалось спасти, но мужчина позже скончался в машине скорой помощи, еще трое числятся пропавшими без вести, их ищут водолазы.Cream Soda – российская электронная музыкальная группа, основанная в 2012 году, известна по композициям "Никаких больше вечеринок" и "Плачу на техно".
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Новости
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дмитрий свиргунов, cream soda, происшествия, россия, культура, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), утраты
Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб на Волге

РИА Новости: гибель основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова на Волге подтверждена

17:05 20.03.2023 (обновлено: 17:07 20.03.2023)
 
© МЧС РоссииВодолазные работы в Ярославской области, где под лед провалились 5 человек
Водолазные работы в Ярославской области, где под лед провалились 5 человек
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Экстренные службы Ярославской области подтвердили гибель основателя музыкальной группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, сообщает РИА Новости.
"Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб, его тело опознали", – сообщается в Telegram-канале агентства.
В понедельник на официальной странице коллектива в "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что Свиргунов, его брат Роман и несколько их друзей провалились под лед во время прогулки на Волге.
По данным регионального главка МЧС, трагедия произошла в ночь с 19 на 20 марта в селе Диево-Городище в 350 метрах от берега. Двух человек, мужчину и женщину, удалось спасти, но мужчина позже скончался в машине скорой помощи, еще трое числятся пропавшими без вести, их ищут водолазы.
Cream Soda – российская электронная музыкальная группа, основанная в 2012 году, известна по композициям "Никаких больше вечеринок" и "Плачу на техно".
 
Дмитрий СвиргуновCream SodaПроисшествияРоссияКультураМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Утраты
 
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