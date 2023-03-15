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Паромы, погода и ограничения: как работает Керченская переправа
Паромы, погода и ограничения: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Паромы, погода и ограничения: как работает Керченская переправа
Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, всего с начала морского сообщения через пролив перевезены более 82 тысяч автотранспортных... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T11:21
2023-03-15T11:21
2023-03-15T11:21
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, всего с начала морского сообщения через пролив перевезены более 82 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 104 218 пассажиров, 82 344 автотранспортных средства и 9 853 железнодорожных вагона. Курсирующими на линии паромами выполнено 2 639 рейсов", - проинформировали в ведомстве.Погода в Керченском проливеДействующих штормовых предупреждений по проливу нет. Погода благоприятствует судоходоству.Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Когда Крымский мост откроют для грузовиковСейчас федеральные власти обсуждают вопрос запуска пустого грузового транспорта по Крымскому мосту, пока же водители большегрузов могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России, заявил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин.Россия ввела запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Пасмурно и без осадков: прогноз погоды в Крыму на средуКрымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тоннДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируют
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, новости крыма, крым, керчь, кубань, керченский пролив
Паромы, погода и ограничения: как работает Керченская переправа
Минтранс: Керченская переправа 15 марта работает штатно и без штормовых предупреждений
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, всего с начала морского сообщения через пролив перевезены более 82 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 104 218 пассажиров, 82 344 автотранспортных средства и 9 853 железнодорожных вагона. Курсирующими на линии паромами выполнено 2 639 рейсов", - проинформировали в ведомстве.
Погода в Керченском проливе
Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Погода благоприятствует судоходоству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 15 марта ветер восточный 5-10 м/с, местами небольшой дождь. Видимость хорошая, волна 20-70 см, температура воздуха +10…12 градусов", - говорится в сообщении Минтранса.
Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.
Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
Когда Крымский мост откроют для грузовиков
Сейчас федеральные власти обсуждают вопрос запуска пустого грузового транспорта по Крымскому мосту
, пока же водители большегрузов могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России, заявил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин.
Россия ввела запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой
. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.
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