https://crimea.ria.ru/20230313/miru-naskuchila-politkorrektnost-kinoved-ob-itogakh-oskara-1127503200.html

Миру наскучила политкорректность: киновед об итогах "Оскара"

Миру наскучила политкорректность: киновед об итогах "Оскара" - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Миру наскучила политкорректность: киновед об итогах "Оскара"

Одержавшие победу на 95-й церемонии вручения наград киноакадемии "Оскар" картины ясно дают понять, что мировому зрителю наскучила политкорректность. Такое... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T14:21

2023-03-13T14:21

2023-03-13T14:21

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Киновед Дементьев оценил итоги 95-й церемонии "Оскара" Киновед Дементьев оценил итоги 95-й церемонии "Оскара" audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Одержавшие победу на 95-й церемонии вручения наград киноакадемии "Оскар" картины ясно дают понять, что мировому зрителю наскучила политкорректность. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил киновед Андрей Дементьев.Наделали шорохуФильм "Все везде и сразу" режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший фильм", завоевав семь из 11 номинаций. "Удивительного шороху наделали эти двое молодых режиссеров-хулиганов" со своим "фонтаном фантазий", - отметил киновед.По его словам, сравнить этот фильм не с чем."Таких еще не было никогда, это полнейшая дикая импровизация. Безумнейшая идея, воплощенная фантастическим образом. Первое ощущение: ничего святого для этой парочки (режиссеров – ред.) нет. Они поиздевались над всем кинематографом, над смыслами. Но только под конец приходит понимание, что в этом фильме заложен очень глубокий смысл", - убежден Дементьев.Тот факт, что "громоздкая, неповоротливая и уставшая американская киноакадемия, которая в последние годы ничего хорошего не сулила", выдала такому "хулиганству" все самые лучшие призы, говорит о том, что "Оскар" в этом плане преобразился, полагает киновед. Американской киноакадемии стало ясно: если дальше так будет продолжаться, то никто не будет ее смотреть, считает он.Как отметил Дементьев, вся нынешняя церемония "Оскара" говорит о том, что миру надоела политкорректность."Вспомните позоры последних лет: в 2017 году победил фильм "Лунный свет", в котором кроме политкорректности ничего нет. Одни страдания темнокожего мальчика, который осознает себя гомосексуалистом. В 2020-м "Оскар" дали южнокорейскому фильму "Паразиты", у которого в конкурентах был величайший "Джокер". Смешно. Я уж не говорю про прошлый год, когда единственной запоминающейся деталью церемонии была пощечина, которую дал Уилл Смит ведущему", - напомнил Дементьев.По его мнению, "Все везде и сразу" заслуживает любых наград. "Это показатель того, что в Азии кроются несметные сокровища, и они сейчас будут открываться".Спилбергу не дали ничегоНесмотря на то, что в целом итоги церемонии были справедливыми, несправедливость все-таки имела место, убежден Дементьев. В качестве примера он привел во многом автобиографичный фильм Стивена Спилберга "Фабельманы". По мнению кинокритика, картина "замечательная, одна из лучших за последние годы, но не получила ничего". И "Банши Инишерина" Мартина Макдона тоже пролетел". Как и фильм "Иа" польского 85-летнего режиссера Сколимовского, "про ослиную точку зрения на наш мир".Достойной назвал кинокритик и экранизацию Ремарка "На западном фронте без перемен", несмотря на то, что в фильме нет "мейнстрима и жестких голливудских критериев"."Из трех экранизаций Ремарка – это первая немецкая, до этого были американские. Возможно, немцы сами доросли до того, чтобы экранизировать это произведение, потому что они там выглядят не лучшим образом", - отметил Дементьев.Также, по мнению кинокритика, совершенно справедливой является премия за лучшую мужскую роль, которую присудили Брендану Фрейзеру. Это была его первая номинация на главную американскую кинонаграду. Фрейзер, вернувшийся на большой экран после длительного перерыва, собрал множество премий различных фестивалей с фильмом "Кит". Эту картину киновед советует "посмотреть обязательно".Читайте также на РИА Новости КрымВручение премии "Оскар — 2023": кто стал лучшимРоссийское кино в топе: в чем успех новых отечественных фильмовРоссийское кино в лидерах проката: названы самые популярные картины

https://crimea.ria.ru/20230209/istoriya-tsiklichna-v-simferopole-voennym-pokazali-nyurnberg-1126892861.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оскар, в мире, культура, кино, кинематограф, мнения, общество, андрей дементьев