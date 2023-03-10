https://crimea.ria.ru/20230310/novye-sluchai-i-smerti-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127454834.html

Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T10:04

2023-03-10T10:04

2023-03-10T10:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 111 пациентов.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 58 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 986 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса скончались 5423 человека.Коронавирус в СевастополеВ городе зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 72 лет.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 817 человек, выздоровели 96 939.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачок заболеваемости и новые смерти: COVID-сводка по Крыму и СевастополюСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыПочему умирают от COVID-19

https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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