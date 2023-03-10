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Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T10:04
2023-03-10T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 111 пациентов.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 58 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 986 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса скончались 5423 человека.Коронавирус в СевастополеВ городе зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 72 лет.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 817 человек, выздоровели 96 939.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачок заболеваемости и новые смерти: COVID-сводка по Крыму и СевастополюСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыПочему умирают от COVID-19
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Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 105 случаев COVID-19, умер один человек

10:04 10.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛечение от Covid-19 пациентов в педиатрическом университете Минздрава
Лечение от Covid-19 пациентов в педиатрическом университете Минздрава - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 111 пациентов.

Коронавирус в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 58 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 986 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано девять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 128 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 36 человек, за весь период – 205 485", - проинформировали в региональном минздраве.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса скончались 5423 человека.

Коронавирус в Севастополе

В городе зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 72 лет.
"В ковидные стационары были госпитализированы семь человек, выписаны три. На данный момент в больницах находятся 93 пациента, из них 87 - с подтвержденным коронавирусом", - говорится в сообщении правительства Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 817 человек, выздоровели 96 939.
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