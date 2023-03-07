https://crimea.ria.ru/20230307/tsentr-simferopol-skovali-8-ballnye-probki-1127400412.html

Центр Симферополь "сковали" 8-балльные пробки

Центр Симферополь "сковали" 8-балльные пробки - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Центр Симферополь "сковали" 8-балльные пробки

Пробки парализовали движение по центральным улицам Симферополя в вечерний час пик. К концу предпраздничного сокращенного рабочего дня плотность транспортного... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T18:11

2023-03-07T18:11

2023-03-07T18:11

пробки в симферополе

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Пробки парализовали движение по центральным улицам Симферополя в вечерний час пик. К концу предпраздничного сокращенного рабочего дня плотность транспортного потока приблизилась к 8 баллам.По данным ресурса "Яндекс.пробки", дорожные заторы наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Севастопольская, Козлова, Толстого, Желябова.Также затруднен проезд по улицам Маяковского и Ленина и бульвару Франко.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с начала октября на капитальный ремонт закрыты центральные улицы Караимская. Кавказская и Пролетарская. Из-за этих работ в центре крымской столицы регулярно образуются серьезные пробки, сковывающие движение транспорта. Пока объект готов на треть.

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пробки в симферополе, симферополь, городская среда, транспорт, новости, новости крыма