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Центр Симферополь "сковали" 8-балльные пробки - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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Центр Симферополь "сковали" 8-балльные пробки
Центр Симферополь "сковали" 8-балльные пробки - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Центр Симферополь "сковали" 8-балльные пробки
Пробки парализовали движение по центральным улицам Симферополя в вечерний час пик. К концу предпраздничного сокращенного рабочего дня плотность транспортного... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T18:11
2023-03-07T18:11
пробки в симферополе
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Пробки парализовали движение по центральным улицам Симферополя в вечерний час пик. К концу предпраздничного сокращенного рабочего дня плотность транспортного потока приблизилась к 8 баллам.По данным ресурса "Яндекс.пробки", дорожные заторы наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Севастопольская, Козлова, Толстого, Желябова.Также затруднен проезд по улицам Маяковского и Ленина и бульвару Франко.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с начала октября на капитальный ремонт закрыты центральные улицы Караимская. Кавказская и Пролетарская. Из-за этих работ в центре крымской столицы регулярно образуются серьезные пробки, сковывающие движение транспорта. Пока объект готов на треть.
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РИА Новости Крым
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пробки в симферополе, симферополь, городская среда, транспорт, новости, новости крыма
Центр Симферополь "сковали" 8-балльные пробки

В центре Симферополя вечером во вторник образовались 8-балльные пробки

18:11 07.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПробки в Симферополе
Пробки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Пробки парализовали движение по центральным улицам Симферополя в вечерний час пик. К концу предпраздничного сокращенного рабочего дня плотность транспортного потока приблизилась к 8 баллам.
По данным ресурса "Яндекс.пробки", дорожные заторы наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Севастопольская, Козлова, Толстого, Желябова.
"Стоят" улицы Киевская, Потемкинская, Жуковского, Екатерининская, Александра Невского, Красноармейская.
Также затруднен проезд по улицам Маяковского и Ленина и бульвару Франко.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с начала октября на капитальный ремонт закрыты центральные улицы Караимская. Кавказская и Пролетарская. Из-за этих работ в центре крымской столицы регулярно образуются серьезные пробки, сковывающие движение транспорта. Пока объект готов на треть.
 
Пробки в СимферополеСимферопольГородская средаТранспортНовостиНовости Крыма
 
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