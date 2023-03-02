https://crimea.ria.ru/20230302/rnkb-profinansiroval-stroitelstvo-rekreatsionnogo-kompleksa-v-saki-1127301725.html

РНКБ профинансировал строительство рекреационного комплекса в Саки

РНКБ профинансировал строительство рекреационного комплекса в Саки - РИА Новости Крым, 02.03.2023

РНКБ профинансировал строительство рекреационного комплекса в Саки

РНКБ Банк (ПАО) предоставил проектное финансирование ООО "Специализированный застройщик "Прибрежный" на сумму 5,2 миллиарда рублей на строительство... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T13:12

2023-03-02T13:12

2023-03-02T13:12

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) предоставил проектное финансирование ООО "Специализированный застройщик "Прибрежный" на сумму 5,2 миллиарда рублей на строительство многофункционального рекреационного комплекса "Прайм" в селе Прибрежное Сакского района, сообщает банк.Проект "Прайм" предусматривает строительство на Западном побережье Крыма рекреационного комплекса площадью более 83 тысячи квадратных метров, в который входят более 1100 апартаментов, оздоровительный центр, йога-центр и другие объекты инфраструктуры."Поддержка строительной и курортной отраслей является одним из приоритетов работы банка в Крыму, Мы предоставляем проектное финансирование застройщикам, которые работают или планируют работать на территории полуострова, и готовы предоставлять кредитные средства оперативно и на выгодных условиях", - приводится в сообщении комментарий вице-президента-директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.ООО "СЗ "Прибрежный" входит в Группу компаний "Крафт Девелопмент", которая специализируется на строительстве курортной недвижимости премиального сегмента.

https://crimea.ria.ru/20230220/rnkb-dal-kredit-na-41-mlrd-rubley-na-sooruzhenie-turkompleksa-v-koktebele-1127094424.html

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