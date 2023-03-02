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РНКБ профинансировал строительство рекреационного комплекса в Саки - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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РНКБ профинансировал строительство рекреационного комплекса в Саки
РНКБ профинансировал строительство рекреационного комплекса в Саки - РИА Новости Крым, 02.03.2023
РНКБ профинансировал строительство рекреационного комплекса в Саки
РНКБ Банк (ПАО) предоставил проектное финансирование ООО "Специализированный застройщик "Прибрежный" на сумму 5,2 миллиарда рублей на строительство... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T13:12
2023-03-02T13:12
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) предоставил проектное финансирование ООО "Специализированный застройщик "Прибрежный" на сумму 5,2 миллиарда рублей на строительство многофункционального рекреационного комплекса "Прайм" в селе Прибрежное Сакского района, сообщает банк.Проект "Прайм" предусматривает строительство на Западном побережье Крыма рекреационного комплекса площадью более 83 тысячи квадратных метров, в который входят более 1100 апартаментов, оздоровительный центр, йога-центр и другие объекты инфраструктуры."Поддержка строительной и курортной отраслей является одним из приоритетов работы банка в Крыму, Мы предоставляем проектное финансирование застройщикам, которые работают или планируют работать на территории полуострова, и готовы предоставлять кредитные средства оперативно и на выгодных условиях", - приводится в сообщении комментарий вице-президента-директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.ООО "СЗ "Прибрежный" входит в Группу компаний "Крафт Девелопмент", которая специализируется на строительстве курортной недвижимости премиального сегмента.
https://crimea.ria.ru/20230220/rnkb-dal-kredit-na-41-mlrd-rubley-na-sooruzhenie-turkompleksa-v-koktebele-1127094424.html
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рнкб (пао), экономика, общество, финансы, туризм в крыму, крым, новости крыма
РНКБ профинансировал строительство рекреационного комплекса в Саки

РНКБ выделил 5,2 млрд рублей на строительство рекреационного комплекса в Сакском районе

13:12 02.03.2023
 
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБРНКБ профинансировал строительство рекреационного комплекса в Саки
РНКБ профинансировал строительство рекреационного комплекса в Саки
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБ
Читать в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) предоставил проектное финансирование ООО "Специализированный застройщик "Прибрежный" на сумму 5,2 миллиарда рублей на строительство многофункционального рекреационного комплекса "Прайм" в селе Прибрежное Сакского района, сообщает банк.
Средства предоставлены до 2026 года. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.
Проект "Прайм" предусматривает строительство на Западном побережье Крыма рекреационного комплекса площадью более 83 тысячи квадратных метров, в который входят более 1100 апартаментов, оздоровительный центр, йога-центр и другие объекты инфраструктуры.
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"Поддержка строительной и курортной отраслей является одним из приоритетов работы банка в Крыму, Мы предоставляем проектное финансирование застройщикам, которые работают или планируют работать на территории полуострова, и готовы предоставлять кредитные средства оперативно и на выгодных условиях", - приводится в сообщении комментарий вице-президента-директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.
ООО "СЗ "Прибрежный" входит в Группу компаний "Крафт Девелопмент", которая специализируется на строительстве курортной недвижимости премиального сегмента.
 
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