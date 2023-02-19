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Какой сегодня праздник: 19 февраля - РИА Новости Крым, 18.02.2023
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Какой сегодня праздник: 19 февраля
Какой сегодня праздник: 19 февраля - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Какой сегодня праздник: 19 февраля
19 февраля планета отмечает Всемирный день китов, в России поздравляют орнитологов, а в Армении дарят книги. А еще дата считается днем рождения Photoshop. РИА Новости Крым, 18.02.2023
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. 19 февраля планета отмечает Всемирный день китов, в России поздравляют орнитологов, а в Армении дарят книги. А еще дата считается днем рождения Photoshop.Что празднуют в РоссииСвой профессиональный праздник отмечают специалисты, изучающие жизнь птиц – орнитологи. День орнитолога ведет свою историю с 19 февраля 1983 года – тогда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР. Также в стране функционирует "Союз охраны птиц России", который занимается популяризацией орнитологии, изучением и сохранением видового разнообразия птиц.Чем дата важна для других странСтраны, чьи берега омываются морями и океанами, отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов. Морские котики, киты, тюлени, дельфины – морские млекопитающие, которых на планете осталось всего 119 видов. Цель праздника – привлечение внимания общественности к вопросам защиты этих животных.Кроме того, 19 февраля киргизы празднуют День сотрудника финансовой полиции, а в Армении - национальный День дарения книг.Знаменательные событияВ 1726 году императрица Екатерина I учредила Верховный Тайный совет – совещательный орган, решавший важнейшие государственные задачи.В 1878 году американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал первый в мире прибор для записи и воспроизведения звука - фонограф.В 1938 году первая в мире советская дрейфующая полярная научно-исследовательская станция "Северный полюс-1" завершила свои работы по освоению Арктики.В 1990 году вышла в свет первая официальная версия программы графического редактора Photoshop 1.0. Дату принято считать днем рождения программы.Кто родился19 февраля 1473 года родился польский астроном и математик Николай Коперник. Именно он сформулировал представление о гелиоцентрической системе мира. Ученый опроверг теорию мироустройства древних греков и предположил, что центральным небесным телом во Вселенной является Солнце, а вокруг него вращаются Земля и другие планеты. Учение Коперника положило начало первой научной революции.В 1630 году на свет появился Шиваджи – национальный герой Индии. Шиваджи поднял восстание против мусульманских властителей в Индии и к 1674 году создал на территории штата Махараштра и прилегающих землях могучее государство маратхов. Деятельность Шиваджи вскрыла слабость властвующей империи Великих Моголов и подготовила ее падение.Также 19 февраля родились певцы Юрий Антонов и Витас, поэт Лев Рубинштейн, японский писатель Рю Мураками, американский актер Джефф Дэниэлс и другие.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 19 февраля

Что отмечают в России и в мире в воскресенье, 19 февраля

00:00 19.02.2023
 
© Фото: pixabay.comКит
Кит
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. 19 февраля планета отмечает Всемирный день китов, в России поздравляют орнитологов, а в Армении дарят книги. А еще дата считается днем рождения Photoshop.

Что празднуют в России

Свой профессиональный праздник отмечают специалисты, изучающие жизнь птиц – орнитологи. День орнитолога ведет свою историю с 19 февраля 1983 года – тогда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР. Также в стране функционирует "Союз охраны птиц России", который занимается популяризацией орнитологии, изучением и сохранением видового разнообразия птиц.

Чем дата важна для других стран

Страны, чьи берега омываются морями и океанами, отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов. Морские котики, киты, тюлени, дельфины – морские млекопитающие, которых на планете осталось всего 119 видов. Цель праздника – привлечение внимания общественности к вопросам защиты этих животных.
Кроме того, 19 февраля киргизы празднуют День сотрудника финансовой полиции, а в Армении - национальный День дарения книг.

Знаменательные события

В 1726 году императрица Екатерина I учредила Верховный Тайный совет – совещательный орган, решавший важнейшие государственные задачи.
В 1878 году американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал первый в мире прибор для записи и воспроизведения звука - фонограф.
В 1938 году первая в мире советская дрейфующая полярная научно-исследовательская станция "Северный полюс-1" завершила свои работы по освоению Арктики.
В 1990 году вышла в свет первая официальная версия программы графического редактора Photoshop 1.0. Дату принято считать днем рождения программы.

Кто родился

19 февраля 1473 года родился польский астроном и математик Николай Коперник. Именно он сформулировал представление о гелиоцентрической системе мира. Ученый опроверг теорию мироустройства древних греков и предположил, что центральным небесным телом во Вселенной является Солнце, а вокруг него вращаются Земля и другие планеты. Учение Коперника положило начало первой научной революции.
В 1630 году на свет появился Шиваджи – национальный герой Индии. Шиваджи поднял восстание против мусульманских властителей в Индии и к 1674 году создал на территории штата Махараштра и прилегающих землях могучее государство маратхов. Деятельность Шиваджи вскрыла слабость властвующей империи Великих Моголов и подготовила ее падение.
Также 19 февраля родились певцы Юрий Антонов и Витас, поэт Лев Рубинштейн, японский писатель Рю Мураками, американский актер Джефф Дэниэлс и другие.
 
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