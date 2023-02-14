https://crimea.ria.ru/20230214/bolee-40-ulits-simferopolya-na-den-ostanutsya-bez-sveta-1126965159.html

Более 40 улиц Симферополя на день останутся без света

Более 40 улиц Симферополя на день останутся без света - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Более 40 улиц Симферополя на день останутся без света

Более 40 улиц Симферополя в среду останутся без света из-за планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго" . РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T09:21

2023-02-14T09:21

2023-02-14T09:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Более 40 улиц Симферополя в среду останутся без света из-за планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго" ."В связи с плановым ремонтом электрооборудования 15 февраля в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи по ряду адресов", - говорится в сообщении.Так, не будет света на улицах Грибоедова (№ 1-20/8), Киевская (48-50/35, 69-71/12), проспект Победы (1-13), Шмидта (8-14А, 13-35), проспект Кирова (51), Тургенева (1, 2), Киевская/Шмидта, Сенная (1-27), Дружбы (24-93), Красных Зорь (25-40), Днепровская (29-85), Табачная (1-28), 1-й Конной Армии (48-76, 19А-25А), Аянская (41-70), Родниковая (36/32), Ялтинское шоссе (33/2), Труда (12-15,19-23/22), Щаденко (2А-30), Ковыльная (3-5А), Пасечная (1-12), Парниковая (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Николаевская (1А, 4), Счастливая (1-17), Трудовая (1/3-13), Артиллерийская (67-90), 8 Марта (118-134 А, 153-169/45), Курцовская (41-58/99), Ангарская (1-37), Крылова (108), Кременчугская (24, 19/2), Осипенко (1-25), Камчатская (1-12А), Пригородная (17/19), Чокъракъ (8-46), Вильямсона (2-17), Чередниченко (3-38), Берекет (1-20), Генчлик (1-22), Битумная (136А, 144), Линейная (88-96), Арзы (1-10), Пехотинцев (31-39), Джанкойская (163), Раздольная (1-33), Евпаторийское шоссе (185-225).Кроме того, электроэнергии не будет на переулках Пехотинцев (1-16), Шмидта (10), Битумный (1-24), Линейный (1-8, 92), Ракетный (1-16). В зону отключения попадут и микрорайон "Каменка", садовые товарищества "Пневматика", "Коммунальник", "Мебельщик".

https://crimea.ria.ru/20230213/krym-obnovil-rekord-potrebleniya-elektroenergii-1126961857.html

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