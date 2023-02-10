https://crimea.ria.ru/20230210/v-krym-na-prazdniki-mriya-resort--spa-priglashaet-na-uikend-1126903920.html

В Крым на праздники: Mriya Resort & SPA приглашает на уикенд

В Крым на праздники: Mriya Resort & SPA приглашает на уикенд - РИА Новости Крым, 10.02.2023

В Крым на праздники: Mriya Resort & SPA приглашает на уикенд

Крымский курорт Mriya Resort & SPA подготовил насыщенную событийную программу на предстоящие праздники. Ко Дню всех влюбленных, а также на 23 февраля, Масленицу РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T12:52

2023-02-10T12:52

2023-02-10T12:52

крым

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mriya resort &spa

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Крымский курорт Mriya Resort & SPA подготовил насыщенную событийную программу на предстоящие праздники. Ко Дню всех влюбленных, а также на 23 февраля, Масленицу и 8 марта здесь пройдут гастрономические вечера, тематические мероприятия, кинопоказы, спектакли, мастер-классы, зажигательные вечеринки и многое другое.День влюбленных в MriyaВ преддверии праздника, 11 февраля, на территории курорта состоится танцевальная вечеринка "Ромео и Джульетта". Гостей ждет завораживающее представление современного танца, в котором примут участие 10 талантливых танцоров в масках."Шоу будет состоять из трех актов, каждый из которых будет более захватывающим, чем предыдущий. В перерывах между номерами гости смогут насладиться музыкой от ди-джея и танцевать всю ночь. Вечеринка пройдет в ночном клубе Foster, известном своей шикарной и современной атмосферой", - рассказали организаторы.Кроме того, гости курорта смогут посетить тематический ужин Story about love в ресторане мясных деликатесов Salt&Pepper. Он пройдет в сопровождении ведущего, живой музыки и авторских блюд от шеф-повара. Также в этот день в Винном парке состоится премьера видео спектакля Олега Нестерова."История-монолог, наполненная чувствами, эмоциями и переживаниями. Моноспектакль о ценности моментов, наполняющих нашу жизнь, познании мира и о том пути, который мы выбираем для себя. Трогательная летопись, которая наполнит чувствами, эмоциями, воспоминаниями. Видео спектакль транслируется на мультимедийный купол в Храме вина. В программу включена дегустация российского вина", - уточнили организаторы.13 февраля все желающие смогут принять участие в тематической программе "Латинские страсти" с участием артистов, зажечь под танцевальные хиты латиноамериканских исполнителей, поучаствовать в мастер-классах по сальсе, лимбо, пиньятта.14 февраля в MriyaНа день всех влюбленных Mriya Resort & SPA подготовил праздничную программу с живой музыкой, различными мероприятиями, специальными предложениями для двоих и даже романтическими завтраками в постель. Так, 14 февраля гостей приглашают в путешествие по мифам и легендам о любви, где они смогут познакомиться с романтическими традициями Крыма. А атмосферно завершить день можно будет в ресторанах Mriya Resort & SPA.Например, в паназиатском ресторане Mandarin пройдет страстный вечер "Игра теней" – с особенными блюдами от шефа, живой музыкой и шоу-программой. Романтический вечер With Love подготовил и ресторан локаворской кухни WineKitchen, где влюбленных ждет трапеза при свечах и чарующая музыка. Все это создаст подходящую атмосферу для самого долгожданного признания любимому человеку. Гастрономическую часть берет на себя шеф-повар ресторана Олег Лященко, который обещает гостям настоящее кулинарное наслаждение от специального сета для двоих. Дополнить этот день можно будет романтическим и уединенным свиданием в море – курорт поможет организовать прогулку на катере из бухты Балаклавы, романтический обед или ужин на борту.23 февраля в MriyaНе менее яркая программа ждет гостей курорта на День защитника Отечества. Это будут выходные для настоящих мужчин. Бренд-шеф-бармены ресторанов проведут мастер-класс по приготовлению настоек, расскажут о лучших сочетаниях ингредиентов для их создания, проведут дегустацию и помогут каждому участнику приготовить авторский напиток своими руками. Его они заберут с собой. Дополнит приятный вечер сет из трех видов брускет авторства шеф-повара Александра Вейгельта.Итальянский ресторан L'Olivo устраивает тематический ужин с показом фильмов и специальным блюдом от шефа на фламбе тейбле. А ресторан WineKitchen приглашает на праздничную программу "Дары охоты", где гости насладятся самой настоящей дичью. И все это – под авторские коктейли. Любители активного отдыха могут присоединиться к черноморской рыбалке – катер выйдет из Балаклавы, и все желающие смогут порыбачить, насладиться морским бризом и вкусно пообедать.Масленица в MriyaНа смену мужскому празднику придут масштабные масленичные гуляния. Они стартуют 23 февраля и продлятся до 26. В парке чудес и приключений "Дримвуд" состоятся танцевальные флешмобы, устроят приготовление блинов, научат мастерить русские народные поделки своими руками. Народные игры, забрасывание чучела красками, аквагрим, тематический квест, конкурс на поедание блинчиков и многое другое – все это ждет детей и взрослых в эти дни.8 марта в MriyaДень прекрасных женщин – 8 марта – здесь также пройдет ярко и со вкусом. Каждая гостья ощутит свою уникальную красоту и подарит вдохновение себе и окружающему миру. В Винном парке создать весеннее настроение поможет Beauty-brunch, который специально для праздника разработала команда ресторана Winekitchen, а сомелье дополнили игристыми винами.Вторая часть женской программы – beauty-market, где все желающие смогут узнать секреты идеального макияжа, познакомиться с проверенными брендами и закрепить все полученные знания на практике. Всех женщин здесь ждет макияж от визажистов салона Mriya Beauty. Продолжит праздничный день вечеринка в стиле Pink & Drink с устрицами, тартарами, безлимитным игристым и коктейльной станцией.Кто захочет – сможет организовать атмосферный девичник в японском стиле: поймать медитативный настрой в японской чайной церемонии и расслабиться в горячей купели онсен."Из купели открываются невероятные виды на горы и море, а вода наполнена минеральными солями, что хорошо влияет на кожу. В дополнение можно отправиться в женский поход с практиками йоги, посетить удивительное место, словно скрытое от всех глаз, которое называется "Затерянный мир". Гостей ждут невероятные виды природного заказника, на Балаклавскую бухту и мыс Айя", - заключили организаторы.Подробная информация на сайте курорта.* РекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comID 4CQwVszH9pSXM18Hmzi

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, mriya resort &spa, общество