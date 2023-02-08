https://crimea.ria.ru/20230208/rnkb-vozobnovlyaet-vydachu-avtokreditov-po-lgotnym-gosprogrammam-1126852590.html

РНКБ возобновляет выдачу автокредитов по льготным госпрограммам

РНКБ возобновляет выдачу автокредитов по льготным госпрограммам - РИА Новости Крым, 08.02.2023

РНКБ возобновляет выдачу автокредитов по льготным госпрограммам

Банк РНКБ в 2023 году продолжает выдачу автокредитов на новые автомобили по государственной программе льготного кредитования. Об этом сообщили в пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T13:29

2023-02-08T13:29

2023-02-08T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Банк РНКБ в 2023 году продолжает выдачу автокредитов на новые автомобили по государственной программе льготного кредитования. Об этом сообщили в пресс-служба банка.Лизинговая компания РНКБ лидирует в Крыму по числу сделок в 2022 году >>В рамках программы автомобиль можно купить со скидкой в 20 процентов. По льготным автокредитам доступны машины стоимостью до 2 млн рублей, марки LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС, китайский кроссовер Haval Jolion, а также электромобили марки Evolute, на которые действует скидка в размере 25% от стоимости электромобиля, но не более 625 тысяч рублей.В 2022 году в рамках государственной программы льготного автокредитования клиенты банка РНКБ получили льготные кредиты на приобретение автомобиля на общую сумму более 134,5 млн рублей. При этом средняя сумма займа составила 615 тысяч рублей, а стоимость приобретаемого в кредит транспортного средства – около миллиона. За весь период участия РНКБ в программах льготного автокредитования более 4 500 клиентов банка купили авто по специальным условиям.Ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно без посещения операционного офиса с помощью онлайн-заявки на официальном сайте банка или в мобильном приложении "РНКБ 24/7". Клиенты, которые не попадают под условия госпрограмм, могут оформить автокредиты в рамках собственных программ РНКБ -"Автостандарт" и "Автолайт".* РекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ruerid:4CQwVszH9pSXLnF8N2o

https://crimea.ria.ru/20230207/rnkb-vtb-i-otkrytie-obedinyayut-bankomatnye-seti-1126829045.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, экономика, крымский транспортный форум, транспорт, общество