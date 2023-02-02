https://crimea.ria.ru/20230202/putin-pochtil-pamyat-zaschitnikov-stalingrada-1126742842.html
Путин почтил память защитников Сталинграда
Путин почтил память защитников Сталинграда - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Путин почтил память защитников Сталинграда
Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде и почтил память павших в Сталинградской битве минутой молчания. РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T17:25
2023-02-02T17:25
2023-02-02T18:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде и почтил память павших в Сталинградской битве минутой молчания.В рамках торжественных мероприятий по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве президент возложил венок к Вечному огню в Зале славы, а затем цветы – к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова, захороненного на территории Мамаева кургана. В годы Великой Отечественной войны Чуйков командовал 62-й армией, которая прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда.Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, Советский Союз одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве. Она по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), волгоград, сталинградская битва, сталинград, общество, видео
Путин почтил память защитников Сталинграда
Путин возложил цветы на Мамаевом кургане и почтил память защитников Сталинграда
17:25 02.02.2023 (обновлено: 18:02 02.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде и почтил память павших в Сталинградской битве минутой молчания.
В рамках торжественных мероприятий по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве президент возложил венок к Вечному огню в Зале славы, а затем цветы – к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова, захороненного на территории Мамаева кургана. В годы Великой Отечественной войны Чуйков командовал 62-й армией, которая прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда.
Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, Советский Союз одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве. Она по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны.