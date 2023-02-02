https://crimea.ria.ru/20230202/putin-pochtil-pamyat-zaschitnikov-stalingrada-1126742842.html

Путин почтил память защитников Сталинграда

Путин почтил память защитников Сталинграда - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Путин почтил память защитников Сталинграда

Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде и почтил память павших в Сталинградской битве минутой молчания. РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T17:25

2023-02-02T17:25

2023-02-02T18:02

владимир путин (политик)

волгоград

сталинградская битва

сталинград

общество

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126744832_0:285:2736:1824_1920x0_80_0_0_dd54529db08ef39110a82863ea073f84.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде и почтил память павших в Сталинградской битве минутой молчания.В рамках торжественных мероприятий по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве президент возложил венок к Вечному огню в Зале славы, а затем цветы – к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова, захороненного на территории Мамаева кургана. В годы Великой Отечественной войны Чуйков командовал 62-й армией, которая прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда.Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, Советский Союз одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве. Она по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны.

волгоград

сталинград

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), волгоград, сталинградская битва, сталинград, общество, видео