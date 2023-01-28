https://crimea.ria.ru/20230128/za-kakimi-knigami-zhiteli-kryma-idut-v-biblioteku-1126626849.html
За какими книгами жители Крыма идут в библиотеку
За какими книгами жители Крыма идут в библиотеку - РИА Новости Крым, 28.01.2023
За какими книгами жители Крыма идут в библиотеку
Чаще всего в библиотеке можно встретить молодежь и людей зрелого возраста. Они приходят за книгами по предпринимательству, психологии, истории, а также... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T09:08
2023-01-28T09:08
2023-01-28T09:08
новости крыма
крым
библиотека им. франко в симферополе
общество
елена ясинова
культура
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Чаще всего в библиотеке можно встретить молодежь и людей зрелого возраста. Они приходят за книгами по предпринимательству, психологии, истории, а также фантастикой и любовными романами. О главных посетителях Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени Ивана Франко в Симферополе рассказала директор учреждения Елена Ясинова.По ее словам, в библиотеке имени Франко читателей "изучают" с помощью социологических опросов. Посетителей спрашивают, каких книг и услуг им не хватает в библиотеке."Несколько лет назад по результатам социологического исследования мы вывели портрет нашего читателя и получилось, что это женщина 54 лет, именно женщина, с высшим образованием, читающая любовные романы, историю и географию", - рассказала эксперт в пресс-центре РИА Новости Крым.Вместе с тем, самая читающая аудитория, по ее словам, - молодежь от 16 до 30 лет. В библиотеку молодые люди приходят за образованием.Старшее поколение не отстает от молодежи, но ходит в библиотеку реже. Крымчане от 50 лет и люди серебряного возраста в основном читают классическую, мемуарную, историческую литературу и, конечно, любовные романы для удовольствия.В третью группу посетителей вошли мужчины и женщины от 30 до 50-55 лет, их меньше всего."Наверное, их можно понять, они занятые, жизнь сейчас не простая. Но многие из них приходят на наши мероприятия – фестивали, праздники, особенно в вечернее время", - говорит директор библиотеки.В заключение Ясинова напомнила, что для читателей работает библиокафе, где можно уединиться для чтения, выпить кофе, обменяться книгами с другими посетителями в рамках буккроссинга. Также организован коворкинг, где по выходным собираются клубы по интересам, например, для настольных и интеллектуальных игр, а по будням – работают журналисты и фрилансеры."К сожалению, в менталитете у людей пока еще нет понимания, что библиотека – это не только книги. Это прекрасное место времяпровождения, интеллектуального и содержательного досуга, это интересное и современное пространство", - сказала она в завершении и подчеркнула, что сегодня учреждения ориентируются не на книжный фонд, а на клиентов-читателей.Читайте также на РИА Новости Крым:В России изменится школьная программа по литературеРоссияне назвали самых нелюбимых литературных героевРождественские и Новогодние истории – топ-5 книг от литературоведа
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Портрет читателя крымских библиотек
Портрет читателя крымских библиотек
2023-01-28T09:08
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новости крыма, крым, библиотека им. франко в симферополе, общество, елена ясинова, культура, симферополь, видео
За какими книгами жители Крыма идут в библиотеку
В библиотеке крымчане читают бизнес-литературу и любовные романы
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Чаще всего в библиотеке можно встретить молодежь и людей зрелого возраста. Они приходят за книгами по предпринимательству, психологии, истории, а также фантастикой и любовными романами. О главных посетителях Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени Ивана Франко в Симферополе рассказала директор учреждения Елена Ясинова.
По ее словам, в библиотеке имени Франко читателей "изучают" с помощью социологических опросов. Посетителей спрашивают, каких книг и услуг им не хватает в библиотеке.
"Несколько лет назад по результатам социологического исследования мы вывели портрет нашего читателя и получилось, что это женщина 54 лет, именно женщина, с высшим образованием, читающая любовные романы, историю и географию", - рассказала эксперт в пресс-центре РИА Новости Крым.
Вместе с тем, самая читающая аудитория, по ее словам, - молодежь от 16 до 30 лет. В библиотеку молодые люди приходят за образованием.
"Если говорить об отраслевой литературе, а не художественной, то их очень интересуют книги о том, как начать свой бизнес, как начать бизнес с нуля, как быть успешным. Очень много литературы читают по психологии, интересуются историей. Что касается художественной литературы – классику никто не отменял. Достоевский, Чехов, Толстой, Ремарк. Очень любят фантастику, Кинга", - поделилась Ясинова.
Старшее поколение не отстает от молодежи, но ходит в библиотеку реже. Крымчане от 50 лет и люди серебряного возраста в основном читают классическую, мемуарную, историческую литературу и, конечно, любовные романы для удовольствия.
В третью группу посетителей вошли мужчины и женщины от 30 до 50-55 лет, их меньше всего.
"Наверное, их можно понять, они занятые, жизнь сейчас не простая. Но многие из них приходят на наши мероприятия – фестивали, праздники, особенно в вечернее время", - говорит директор библиотеки.
В заключение Ясинова напомнила, что для читателей работает библиокафе, где можно уединиться для чтения, выпить кофе, обменяться книгами с другими посетителями в рамках буккроссинга. Также организован коворкинг, где по выходным собираются клубы по интересам, например, для настольных и интеллектуальных игр, а по будням – работают журналисты и фрилансеры.
"К сожалению, в менталитете у людей пока еще нет понимания, что библиотека – это не только книги. Это прекрасное место времяпровождения, интеллектуального и содержательного досуга, это интересное и современное пространство", - сказала она в завершении и подчеркнула, что сегодня учреждения ориентируются не на книжный фонд, а на клиентов-читателей.
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