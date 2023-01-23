https://crimea.ria.ru/20230123/temperaturnye-kacheli-nachalo-rabochey-nedeli-v-krymu-budet-prokhladnym-1126520529.html

Температурные качели: начало рабочей недели в Крыму будет прохладным

Температурные качели: начало рабочей недели в Крыму будет прохладным - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Температурные качели: начало рабочей недели в Крыму будет прохладным

В понедельник в Крыму ожидается сухая погода. Днем столбики термометров не поднимутся выше отметки 10 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 23.01.2023

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крым

погода в крыму

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алушта

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феодосия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается сухая погода. Днем столбики термометров не поднимутся выше отметки 10 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +4...6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +7…9.В Алуште и Ялте переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем до +11.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут 0...+2, днем в Евпатории до +7, в Феодосии до 8 градусов тепла, в Судаке на градус теплее – +9.

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евпатория

феодосия

судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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