https://crimea.ria.ru/20230123/temperaturnye-kacheli-nachalo-rabochey-nedeli-v-krymu-budet-prokhladnym-1126520529.html
Температурные качели: начало рабочей недели в Крыму будет прохладным
Температурные качели: начало рабочей недели в Крыму будет прохладным - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Температурные качели: начало рабочей недели в Крыму будет прохладным
В понедельник в Крыму ожидается сухая погода. Днем столбики термометров не поднимутся выше отметки 10 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T00:01
2023-01-23T00:01
2023-01-23T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
общество
симферополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/13/1125994943_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eee6f7d118c16220b1cdcf10014e685b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается сухая погода. Днем столбики термометров не поднимутся выше отметки 10 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +4...6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +7…9.В Алуште и Ялте переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем до +11.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут 0...+2, днем в Евпатории до +7, в Феодосии до 8 градусов тепла, в Судаке на градус теплее – +9.
крым
симферополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/13/1125994943_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_e7e7d5abc830ecd35ddeb3930ac0388c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода, общество, симферополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, новости крыма
Температурные качели: начало рабочей недели в Крыму будет прохладным
В понедельник в Крыму утром гололед и до 11 градусов тепла днем
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается сухая погода. Днем столбики термометров не поднимутся выше отметки 10 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В ближайшие двое суток погода в Крыму будет обуславливаться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Без существенных осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на южном побережье до +6 градусов; днем +3…8, на южном побережье до 11 тепла", - предупредили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +4...6.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +7…9.
В Алуште и Ялте переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем до +11.
В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут 0...+2, днем в Евпатории до +7, в Феодосии до 8 градусов тепла, в Судаке на градус теплее – +9.