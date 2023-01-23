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Температурные качели: начало рабочей недели в Крыму будет прохладным - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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Температурные качели: начало рабочей недели в Крыму будет прохладным
Температурные качели: начало рабочей недели в Крыму будет прохладным - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Температурные качели: начало рабочей недели в Крыму будет прохладным
В понедельник в Крыму ожидается сухая погода. Днем столбики термометров не поднимутся выше отметки 10 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 23.01.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается сухая погода. Днем столбики термометров не поднимутся выше отметки 10 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +4...6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +7…9.В Алуште и Ялте переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем до +11.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут 0...+2, днем в Евпатории до +7, в Феодосии до 8 градусов тепла, в Судаке на градус теплее – +9.
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РИА Новости Крым
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5
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крым, погода в крыму, крымская погода, общество, симферополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, новости крыма
Температурные качели: начало рабочей недели в Крыму будет прохладным

В понедельник в Крыму утром гололед и до 11 градусов тепла днем

00:01 23.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРассвет над Чёрным морем
Рассвет над Чёрным морем - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается сухая погода. Днем столбики термометров не поднимутся выше отметки 10 градусов тепла. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В ближайшие двое суток погода в Крыму будет обуславливаться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Без существенных осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на южном побережье до +6 градусов; днем +3…8, на южном побережье до 11 тепла", - предупредили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +4...6.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +7…9.
В Алуште и Ялте переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем до +11.
В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут 0...+2, днем в Евпатории до +7, в Феодосии до 8 градусов тепла, в Судаке на градус теплее – +9.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаОбществоСимферопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудакНовости Крыма
 
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