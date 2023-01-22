https://crimea.ria.ru/20230122/sibirskiy-antitsiklon-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1126512775.html

Сибирский антициклон: какой будет погода в Крыму в воскресенье

Сибирский антициклон: какой будет погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 22.01.2023

Сибирский антициклон: какой будет погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье погоду в Крыму будет формировать Сибирский антициклон. Существенных осадков не будет. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможны... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T00:01

2023-01-22T00:01

2023-01-22T00:01

новости крыма

крым

погода

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0a/1126328278_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e8dac16f78fd52b15c224c8530d3e363.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет формировать Сибирский антициклон. Существенных осадков не будет. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможны туманы. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Ночью около 0, днем +9...+11.В Севастополе тоже тепло и сухо. Ветер ночью восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11…+13.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем +7…+9.В Евпатории несколько прохладнее и тоже сухо. Ночью -1…+1, днем от 4 до 6 градусов тепла.В Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем +4…+6.В Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем воздух прогреется до +4…+6.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето на экваторе зимы: в Симферополе установлен абсолютный рекордАномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погодыПридут ли в Крым снег и морозы

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

судак

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, погода, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, судак, евпатория