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Сибирский антициклон: какой будет погода в Крыму в воскресенье
Сибирский антициклон: какой будет погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Сибирский антициклон: какой будет погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погоду в Крыму будет формировать Сибирский антициклон. Существенных осадков не будет. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможны... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T00:01
2023-01-22T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет формировать Сибирский антициклон. Существенных осадков не будет. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможны туманы. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Ночью около 0, днем +9...+11.В Севастополе тоже тепло и сухо. Ветер ночью восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11…+13.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем +7…+9.В Евпатории несколько прохладнее и тоже сухо. Ночью -1…+1, днем от 4 до 6 градусов тепла.В Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем +4…+6.В Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем воздух прогреется до +4…+6.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето на экваторе зимы: в Симферополе установлен абсолютный рекордАномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погодыПридут ли в Крым снег и морозы
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Сибирский антициклон: какой будет погода в Крыму в воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье: сухо и тепло
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет формировать Сибирский антициклон. Существенных осадков не будет. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможны туманы. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с; утром и днем в западных, центральных и восточных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2, на южном побережье до +7; днем +8…+13, в северных, восточных районах и горах от 2 до 7 градусов тепла", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Ночью около 0, днем +9...+11.
В Севастополе тоже тепло и сухо. Ветер ночью восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11…+13.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем +7…+9.
В Евпатории несколько прохладнее и тоже сухо. Ночью -1…+1, днем от 4 до 6 градусов тепла.
В Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем +4…+6.
В Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем воздух прогреется до +4…+6.
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