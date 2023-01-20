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РНКБ подписал сделки по проектному финансированию на 50 млрд рублей - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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РНКБ подписал сделки по проектному финансированию на 50 млрд рублей
РНКБ подписал сделки по проектному финансированию на 50 млрд рублей - РИА Новости Крым, 20.01.2023
РНКБ подписал сделки по проектному финансированию на 50 млрд рублей
РНКБ Банк (ПАО) по итогам 2022 года подписал сделки по финансированию проектов строительства жилья общей площадью более 800 тысяч квадратных метров на сумму... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T11:50
2023-01-20T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) по итогам 2022 года подписал сделки по финансированию проектов строительства жилья общей площадью более 800 тысяч квадратных метров на сумму около 50 миллиардов рублей, сообщает банк.В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся ещё 12 проектов общей площадью порядка 275 тысяч квадратных метров на сумму более 20 миллиардов рублей.В целом, начиная с 2019 года, после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214 банк одобрил и подписал 73 сделки по проектам общей площадью более 1,8 миллиона квадратных метров на общую сумму более 93 миллиардов рублей."Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+ &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20230118/na-novyy-god-zhiteli-kryma-potratili-99-mlrd-rubley-v-terminalakh-rnkb-1126452267.html
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рнкб (пао), крым, общество, экономика, новости крыма, севастополь

РНКБ подписал сделки по проектному финансированию на 50 млрд рублей

11:50 20.01.2023 (обновлено: 12:25 20.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) по итогам 2022 года подписал сделки по финансированию проектов строительства жилья общей площадью более 800 тысяч квадратных метров на сумму около 50 миллиардов рублей, сообщает банк.
В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся ещё 12 проектов общей площадью порядка 275 тысяч квадратных метров на сумму более 20 миллиардов рублей.
В целом, начиная с 2019 года, после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214 банк одобрил и подписал 73 сделки по проектам общей площадью более 1,8 миллиона квадратных метров на общую сумму более 93 миллиардов рублей.
"Наши объемы проектного финансирования в 2022 году увеличились более, чем на 60% по сравнению с предыдущим годом, при этом значительная часть этих объектов строится на территории Республики Крым и Севастополя. В новом 2023 году мы рассчитываем, что общая площадь объектов, строящихся с использованием проектного финансирования РНКБ, превысит 2 миллиона квадратных метров", - приводятся в сообщении слова вице-президента - директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+ >>
РНКБ - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 13:01
На Новый год жители Крыма потратили 9,9 млрд рублей в терминалах РНКБ
РНКБ (ПАО)КрымОбществоЭкономикаНовости КрымаСевастополь
 
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