https://crimea.ria.ru/20230120/rnkb-podpisal-sdelki-po-proektnomu-finansirovaniyu-na-50-mlrd-rubley-1126493074.html

РНКБ подписал сделки по проектному финансированию на 50 млрд рублей

РНКБ подписал сделки по проектному финансированию на 50 млрд рублей - РИА Новости Крым, 20.01.2023

РНКБ подписал сделки по проектному финансированию на 50 млрд рублей

РНКБ Банк (ПАО) по итогам 2022 года подписал сделки по финансированию проектов строительства жилья общей площадью более 800 тысяч квадратных метров на сумму... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T11:50

2023-01-20T11:50

2023-01-20T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) по итогам 2022 года подписал сделки по финансированию проектов строительства жилья общей площадью более 800 тысяч квадратных метров на сумму около 50 миллиардов рублей, сообщает банк.В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся ещё 12 проектов общей площадью порядка 275 тысяч квадратных метров на сумму более 20 миллиардов рублей.В целом, начиная с 2019 года, после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214 банк одобрил и подписал 73 сделки по проектам общей площадью более 1,8 миллиона квадратных метров на общую сумму более 93 миллиардов рублей."Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+ >>

https://crimea.ria.ru/20230118/na-novyy-god-zhiteli-kryma-potratili-99-mlrd-rubley-v-terminalakh-rnkb-1126452267.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, общество, экономика, новости крыма, севастополь