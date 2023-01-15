https://crimea.ria.ru/20230115/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-15-yanvarya-1126401653.html

Какой будет погода в Крыму 15 января

Какой будет погода в Крыму 15 января - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Какой будет погода в Крыму 15 января

В воскресенье и в начале рабочей недели погода в Крыму будет обуславливаться юго-западной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-15T00:01

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2023-01-14T17:43

погода

крым

севастополь

новости крыма

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ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье и в начале рабочей недели погода в Крыму будет обуславливаться юго-западной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами гололед. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью до -3 градусов, днем – до +5.В Севастополе без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Ночью -1…+1 градус, днем воздух прогреется до +5…+7 градусов.В Ялте и Алуште по прогнозам крымских синоптиков также переменная облачность и без осадков. Ночью столбики термометров покажут +2…+4 градуса, днем - +7…+9.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, сухо. Ночью температура воздуха опустится до +1… +3, днем потеплеет до 6 градусов выше ноля.

крым

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крым, севастополь, новости крыма, общество, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия