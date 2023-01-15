https://crimea.ria.ru/20230115/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-15-yanvarya-1126401653.html
Какой будет погода в Крыму 15 января
Какой будет погода в Крыму 15 января - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Какой будет погода в Крыму 15 января
В воскресенье и в начале рабочей недели погода в Крыму будет обуславливаться юго-западной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-15T00:01
2023-01-15T00:01
2023-01-14T17:43
погода
крым
севастополь
новости крыма
общество
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121748738_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bc76ac30e04a68e0cb2e32045d480d36.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье и в начале рабочей недели погода в Крыму будет обуславливаться юго-западной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами гололед. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью до -3 градусов, днем – до +5.В Севастополе без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Ночью -1…+1 градус, днем воздух прогреется до +5…+7 градусов.В Ялте и Алуште по прогнозам крымских синоптиков также переменная облачность и без осадков. Ночью столбики термометров покажут +2…+4 градуса, днем - +7…+9.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, сухо. Ночью температура воздуха опустится до +1… +3, днем потеплеет до 6 градусов выше ноля.
крым
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121748738_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5b437bd2642131ba44ceddd1c27d9149.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, крым, севастополь, новости крыма, общество, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Какой будет погода в Крыму 15 января
Гидрометцентр: в воскресенье в Крыму без осадков, ночью и утром вероятны туманы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье и в начале рабочей недели погода в Крыму будет обуславливаться юго-западной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер в воскресенье северо-западный 7-12 м/с, в понедельник и вторник юго-восточный 8-13 м/с, местами – до 18 м/с. Температура воздуха в воскресенье: ночью -4…+1 градус, на южном побережье до +5, днем +1…+6, на ЮБК до +9 градусов", – прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами гололед. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью до -3 градусов, днем – до +5.
В Севастополе без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Ночью -1…+1 градус, днем воздух прогреется до +5…+7 градусов.
В Ялте и Алуште по прогнозам крымских синоптиков также переменная облачность и без осадков. Ночью столбики термометров покажут +2…+4 градуса, днем - +7…+9.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, сухо. Ночью температура воздуха опустится до +1… +3, днем потеплеет до 6 градусов выше ноля.
В понедельник и вторник минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная повысится на 4-6 градусов.