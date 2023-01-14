Рейтинг@Mail.ru
Удары по городам Украины: повреждены пять объектов - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230114/udary-po-gorodam-ukrainy-povrezhdeny-pyat-obektov-1126402429.html
Удары по городам Украины: повреждены пять объектов
Удары по городам Украины: повреждены пять объектов - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Удары по городам Украины: повреждены пять объектов
Объекты энергетической инфраструктуры поражены в пяти областях Украины в результате ударов в субботу. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T20:43
2023-01-14T20:44
украина
происшествия
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Объекты энергетической инфраструктуры поражены в пяти областях Украины в результате ударов в субботу. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".Сложная ситуация в Харьковской и Львовской областях, где после атаки частично нет электроснабжения. Ремонтные бригады уже работают над его восстановлением. Также в ряде регионов введены аварийные отключения.В субботу по всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Серия взрывов произошла в Киеве, Харькове, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Волынской и других областях страны. В ряде городов возникли перебои со светом и ввели аварийные отключения электроэнергии.
https://crimea.ria.ru/20230114/novaya-volna-vzryvov-v-gorodakh-ukrainy--chto-izvestno-1126401149.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, происшествия, сво, новости
Удары по городам Украины: повреждены пять объектов

"Укрэнерго" сообщила о поражении объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях

20:43 14.01.2023 (обновлено: 20:44 14.01.2023)
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Объекты энергетической инфраструктуры поражены в пяти областях Украины в результате ударов в субботу. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".
"Были повреждены объекты генерации и высоковольтная инфраструктура магистральных линий по всей территории Украины. К сожалению, есть попадания в пяти областях: Киевская, Ивано-Франковская, Винницкая, Львовская и Харьковская. В результате возникает дефицит напряжения в энергосистеме", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Сложная ситуация в Харьковской и Львовской областях, где после атаки частично нет электроснабжения. Ремонтные бригады уже работают над его восстановлением. Также в ряде регионов введены аварийные отключения.
В субботу по всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Серия взрывов произошла в Киеве, Харькове, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Волынской и других областях страны. В ряде городов возникли перебои со светом и ввели аварийные отключения электроэнергии.
Результат атаки российского беспилотника в Киевской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
17:32
Новая волна взрывов в городах Украины – что известно
УкраинаПроисшествияСВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:43Удары по городам Украины: повреждены пять объектов
20:29ВСУ обстреляли Пологи Запорожской области: есть погибшие и раненые
19:38Время снимать маски – астролог дала прогноз на 2023 год
19:07"Работа ПВО" над Симферополем и подзатыльник Зеленскому: топ недели
18:47Прогульщикам платят больше: аналитики раскрыли секрет успеха
18:30Главные события и заявления дня: 14 января
17:46Мысли о ремонте повергают в ужас и панику пятую часть россиян
17:32Новая волна взрывов в городах Украины – что известно
17:08В Крыму опять закрывают на карантин классы и группы в детских садах
16:48Ярчайшая звезда театрального небосклона: Россия скорбит по Чуриковой
16:46Льготным категориям граждан в Севастополе проведут газ "под ключ"
16:37Турция предрекла провал мирных планов по Украине без учета мнения России
16:02Обстановка на линии соприкосновения: в Минобороны назвали потери ВСУ
15:30В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмикласснику
15:02Умерла Инна Чурикова
14:15Украинскую "Точку-У" сбили в Брянской области
14:14Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человек
13:53Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского моста
13:38Названа предварительная причина взрыва на газопроводе в Литве
12:37Мощные взрывы прогремели в Киеве – поврежден критический объект
Лента новостейМолния