https://crimea.ria.ru/20230114/udary-po-gorodam-ukrainy-povrezhdeny-pyat-obektov-1126402429.html
Удары по городам Украины: повреждены пять объектов
Удары по городам Украины: повреждены пять объектов - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Удары по городам Украины: повреждены пять объектов
Объекты энергетической инфраструктуры поражены в пяти областях Украины в результате ударов в субботу. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T20:43
2023-01-14T20:43
2023-01-14T20:44
украина
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сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Объекты энергетической инфраструктуры поражены в пяти областях Украины в результате ударов в субботу. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".Сложная ситуация в Харьковской и Львовской областях, где после атаки частично нет электроснабжения. Ремонтные бригады уже работают над его восстановлением. Также в ряде регионов введены аварийные отключения.В субботу по всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Серия взрывов произошла в Киеве, Харькове, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Волынской и других областях страны. В ряде городов возникли перебои со светом и ввели аварийные отключения электроэнергии.
https://crimea.ria.ru/20230114/novaya-volna-vzryvov-v-gorodakh-ukrainy--chto-izvestno-1126401149.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, происшествия, сво, новости
Удары по городам Украины: повреждены пять объектов
"Укрэнерго" сообщила о поражении объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях
20:43 14.01.2023 (обновлено: 20:44 14.01.2023)