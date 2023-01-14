https://crimea.ria.ru/20230114/udary-po-gorodam-ukrainy-povrezhdeny-pyat-obektov-1126402429.html

Удары по городам Украины: повреждены пять объектов

Удары по городам Украины: повреждены пять объектов - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Удары по городам Украины: повреждены пять объектов

Объекты энергетической инфраструктуры поражены в пяти областях Украины в результате ударов в субботу. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T20:43

2023-01-14T20:43

2023-01-14T20:44

украина

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сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Объекты энергетической инфраструктуры поражены в пяти областях Украины в результате ударов в субботу. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".Сложная ситуация в Харьковской и Львовской областях, где после атаки частично нет электроснабжения. Ремонтные бригады уже работают над его восстановлением. Также в ряде регионов введены аварийные отключения.В субботу по всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Серия взрывов произошла в Киеве, Харькове, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Волынской и других областях страны. В ряде городов возникли перебои со светом и ввели аварийные отключения электроэнергии.

https://crimea.ria.ru/20230114/novaya-volna-vzryvov-v-gorodakh-ukrainy--chto-izvestno-1126401149.html

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украина, происшествия, сво, новости