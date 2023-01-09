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Сотни погибших боевиков: названы потери ВСУ за сутки боев в Донбассе
Сотни погибших боевиков: названы потери ВСУ за сутки боев в Донбассе - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Сотни погибших боевиков: названы потери ВСУ за сутки боев в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях порядка 230... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T15:12
2023-01-09T15:12
2023-01-09T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях порядка 230 военнослужащих и более 20 единиц техники, сообщило в понедельник Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, в Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Безвозвратные потери ВСУ на данном направлении составили более 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.На Донецком направлении российские войска нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 боевиков, три БМП, бронетранспортер и четыре автомобиля.На Южно-Донецком направлении вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР. Кроме того, севернее населенных пунктов Павловка и Шевченко ДНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника. За сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
https://crimea.ria.ru/20230108/v-khersonskoy-oblasti-v-skhrone-nashli-formu-i-oruzhie-sbezhavshego-soldata-vsu-1126297053.html
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министерство обороны рф, армия и флот, россия, украина, сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Сотни погибших боевиков: названы потери ВСУ за сутки боев в Донбассе
Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в боях в Донбассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях порядка 230 военнослужащих и более 20 единиц техники, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
Так, на Купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, в Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Безвозвратные потери ВСУ на данном направлении составили более 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
"На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское ЛНР, Серебрянка, Григоровка ДНР и Лозовая Харьковской области. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении российские войска нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 боевиков, три БМП, бронетранспортер и четыре автомобиля.
На Южно-Донецком направлении вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР. Кроме того, севернее населенных пунктов Павловка и Шевченко ДНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника. За сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.