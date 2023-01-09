https://crimea.ria.ru/20230109/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tri-sklada-boepripasov-vsu-1126309212.html
Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T15:16
2023-01-09T15:16
2023-01-09T15:16
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
сво
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новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Об этом сообщает Минобороны России.В целом за сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 126 районах.Кроме того, истребительная авиация ВКС России в Донецкой Народной Республике сбила украинские самолеты Су-25 и МиГ-29, а также вертолет Ми-8.
https://crimea.ria.ru/20230109/sotni-pogibshikh-boevikov-nazvany-poteri-vsu-za-sutki-boev-v-donbasse-1126308797.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, донецкая народная республика (днр), новости, армия и флот
Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
МО: ВС России уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ