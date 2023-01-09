https://crimea.ria.ru/20230109/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tri-sklada-boepripasov-vsu-1126309212.html

Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T15:16

2023-01-09T15:16

2023-01-09T15:16

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

сво

донецкая народная республика (днр)

новости

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124421609_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_764910cb9689fc37b0416014a6a05b2c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Об этом сообщает Минобороны России.В целом за сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 126 районах.Кроме того, истребительная авиация ВКС России в Донецкой Народной Республике сбила украинские самолеты Су-25 и МиГ-29, а также вертолет Ми-8.

https://crimea.ria.ru/20230109/sotni-pogibshikh-boevikov-nazvany-poteri-vsu-za-sutki-boev-v-donbasse-1126308797.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, донецкая народная республика (днр), новости, армия и флот