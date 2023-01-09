Рейтинг@Mail.ru
Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230109/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tri-sklada-boepripasov-vsu-1126309212.html
Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T15:16
2023-01-09T15:16
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
сво
донецкая народная республика (днр)
новости
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124421609_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_764910cb9689fc37b0416014a6a05b2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Об этом сообщает Минобороны России.В целом за сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 126 районах.Кроме того, истребительная авиация ВКС России в Донецкой Народной Республике сбила украинские самолеты Су-25 и МиГ-29, а также вертолет Ми-8.
https://crimea.ria.ru/20230109/sotni-pogibshikh-boevikov-nazvany-poteri-vsu-za-sutki-boev-v-donbasse-1126308797.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124421609_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_fab3542179accf4e906d303da36bf923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, донецкая народная республика (днр), новости, армия и флот
Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

МО: ВС России уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

15:16 09.01.2023
 
© Пресс-служба РосгвардииБоеприпасы, обнаруженные Росгвардией в Херсонской и Запорожской областях
Боеприпасы, обнаруженные Росгвардией в Херсонской и Запорожской областях
© Пресс-служба Росгвардии
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Об этом сообщает Минобороны России.

"В районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Лозовая Харьковской области уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — говорится в сообщении.

В целом за сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 126 районах.
Кроме того, истребительная авиация ВКС России в Донецкой Народной Республике сбила украинские самолеты Су-25 и МиГ-29, а также вертолет Ми-8.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
15:12
Сотни погибших боевиков: названы потери ВСУ за сутки боев в Донбассе
Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)НовостиАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:23ВС России уничтожили военную технику США и Польши на Украине
15:16Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
15:12Сотни погибших боевиков: названы потери ВСУ за сутки боев в Донбассе
15:05В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы
14:13Об Украине, неонацистах и роли США в конфликте – заявления Патрушева
13:51В Крыму посчитали туристов за прошлый год и за новогодние каникулы
13:46Ждать ли в России новую волну мобилизации – ответ Кремля
13:38В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных-участников СВО
13:35На Украине заявили об аварийных отключениях электричества
13:29Киркоров ответил Зеленскому на попадание в санкционный список Киева
13:19Где в Крыму не будет воды 9 января – адреса
12:55На трассе Ялта-Севастополь иномарка врезалась в экскаватор
12:46Названо количество оставшихся в России иностранных компаний
12:33В Крыму две машины с людьми слетели в кювет
12:16Украинские боевики массово бегут из Соледара
11:48Двухдневный шторм накроет Крым
11:42Очередь на паром: сколько машин сейчас ждут переправы в Крым
11:31В пять муниципалитетов Крыма поступили сообщения о минировании
11:06В Феодосии и Керчи "заминировали" сады, школы, больницы и здания мэрий
10:56Керченская переправа 9 января: как курсируют паромы и что с погодой
Лента новостейМолния