https://crimea.ria.ru/20230103/filolog-nazval-samye-populyarnye-slova-2022-goda-1126218571.html

Филолог назвал самые популярные слова 2022 года

Филолог назвал самые популярные слова 2022 года - РИА Новости Крым, 04.01.2023

Филолог назвал самые популярные слова 2022 года

Процесс развития языка непрерывен и часто отражает текущие политические или другие важные события, в этом году самыми популярными словами русского языка стали... РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-03T18:26

2023-01-03T18:26

2023-01-04T08:13

радио "спутник в крыму"

крым

общество

юрий дорофеев

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россия

русский язык

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Доктор филологических наук Юрий Дорофеев Доктор филологических наук Юрий Дорофеев audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Процесс развития языка непрерывен и часто отражает текущие политические или другие важные события, в этом году самыми популярными словами русского языка стали сова, связанные со спецоперацией, в том числе новые, которые распространились в разговорной и даже письменной речи. Самые популярные слова 2022 года в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислил и проректор по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктор филологических наук и заслуженный работником образования республики Крым Юрий Дорофеев.Новые слова"С точки зрения лингвистики, любые события исторического масштаба провоцируют появление новой лексики", - поясняет специалист.Так было и в петровские времена, когда с проникновением новых ремесел из Голландии и Германии в Россию проникали и новые слова. Новые слова появлялись и в период революции и даже в период перестройки, а в эпоху корновируса был создан целый словарь слов, так или иначе связанных с этим заболеванием.При этом, некоторые слова исчезают из обихода также легко, как и появляются. В качестве примера филолог приводит революционное слово "шкрабы" - "школьные работники"."Это слово было популярным, и учителей даже официально хотели переименовать в шкрабов. К счастью, этого не произошло и слово не прижилось", - констатирует эксперт.Слово года"Статистика показывает, что слово "спецоперация" может претендовать на слово года - оно получило очень широкое распространение в российском сегменте. Хотя оксфордские ученые выбрали другое слово, вернее словосочетание, которое переводится на русский язык как "режим гоблина" и связано с поведением в социальных сетях", - продолжает ученый.К популярным словам уходящего года Дорофеев отнес слово "герань" в новом его значении - раньше это слово применялось только для определения цветка, теперь и для обозначения беспилотного летательного аппарата. Кроме того, в общее употребление входят слова "РСЗО", "БПЛА", "арта", "дрон" и другие.Ранее в российском орфографическом словаре появилось более 150 новых слов, среди них – сленговые, заимствованные, давно прижившиеся в речи термины и целые фразы. В числе новых: БПЛА, вышиванка, Крымский мост, росгражданин, тероборона, ЧВК и чевэкашник. Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне назвали самых нелюбимых литературных героевВ Европе растет интерес к русской классике — филолог объяснил причиныФилолог развеяла миф об уникальности русского мата

https://crimea.ria.ru/20221027/ostavte-v-pokoe-saray-i-sobaku-lingvist-o-zakone-po-zaschite-yazyka-1125116154.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, юрий дорофеев, сво, россия, русский язык