https://crimea.ria.ru/20230101/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-pervyy-den-2023-goda-1126228583.html

Какой будет погода в Крыму в первый день 2023 года

Какой будет погода в Крыму в первый день 2023 года - РИА Новости Крым, 01.01.2023

Какой будет погода в Крыму в первый день 2023 года

В первый день нового 2023 года в Крыму будет сухо и тепло, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 01.01.2023

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погода

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

керчь

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В первый день нового 2023 года в Крыму будет сухо и тепло, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +12...+14.В Севастополе также переменная облачность и без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12В Ялте и Алуште малооблачно, без осадков. Ночь +6…8 градусов, Днем до +13.В Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи по прогнозам синоптиков погода аналогичная: до 8 градусов тепла ночью и до +13 – днем.

https://crimea.ria.ru/20221231/krym-zhdet-rubinovyy-yanvar-1126225994.html

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

керчь

судак

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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