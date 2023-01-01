https://crimea.ria.ru/20230101/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-pervyy-den-2023-goda-1126228583.html
Какой будет погода в Крыму в первый день 2023 года
Какой будет погода в Крыму в первый день 2023 года - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Какой будет погода в Крыму в первый день 2023 года
В первый день нового 2023 года в Крыму будет сухо и тепло, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T00:01
2023-01-01T00:01
2023-01-01T00:01
погода
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
керчь
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В первый день нового 2023 года в Крыму будет сухо и тепло, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +12...+14.В Севастополе также переменная облачность и без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12В Ялте и Алуште малооблачно, без осадков. Ночь +6…8 градусов, Днем до +13.В Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи по прогнозам синоптиков погода аналогичная: до 8 градусов тепла ночью и до +13 – днем.
https://crimea.ria.ru/20221231/krym-zhdet-rubinovyy-yanvar-1126225994.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
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погода, крым, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, керчь, судак, общество
Какой будет погода в Крыму в первый день 2023 года
Гидрометцентр: в первый день нового 2023 года в Крыму будет сухо и тепло
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В первый день нового 2023 года в Крыму будет сухо и тепло, сообщает региональный гидрометцентр.
"В ночные и утренние часы вероятны туманы. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на побережье до +10, днем +10…+15, в горах +4…+9 градусов", – прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +12...+14.
В Севастополе также переменная облачность и без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12
В Ялте и Алуште малооблачно, без осадков. Ночь +6…8 градусов, Днем до +13.
В Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи по прогнозам синоптиков погода аналогичная: до 8 градусов тепла ночью и до +13 – днем.