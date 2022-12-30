https://crimea.ria.ru/20221230/shampanskoe-na-novyy-god-krymskie-vinodely-podelilis-sekretami-vybora-1126091997.html
Шампанское на Новый год: крымские виноделы поделились секретами выбора
Шампанское на Новый год: крымские виноделы поделились секретами выбора - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Шампанское на Новый год: крымские виноделы поделились секретами выбора
Определитесь, какой напиток, сухой или сладкий, вы хотите видеть на столе и внимательно изучите контрэтикетку на бутылке: на ней должны быть важные мелочи,... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T18:46
2022-12-30T18:46
2022-12-30T18:46
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тимофей месеняшин
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Определитесь, какой напиток, сухой или сладкий, вы хотите видеть на столе и внимательно изучите контрэтикетку на бутылке: на ней должны быть важные мелочи, определяющие качество игристого вина, вместо бессмысленных, но эффектных обозначений. Обратить внимание на цену тоже будет не лишним. Рекомендациями по выбору хорошего шампанского на Новый год с РИА Новости Крым поделились крымские эксперты.Тонкости выбора вкусного винаПрежде чем выбирать, важно определиться во вкусовых предпочтениях, советуют севастопольские эксперты. Так, тем, кто склоняется к сложным, преимущественно сухим и очень сухим игристым винам, следует искать на контрэтикетке термины: "традиционный метод", "шампанский метод" или "российское шампанское".При этом не стоит забывать: вы не знаете, в каких условиях бутылку доставили, не подвергалась ли она длительному воздействию солнечного или искусственного света, резким перепадам температур и так далее, предупреждают эксперты."Поэтому игристые вина, сделанные методом Шарма-Мартинотти, должны быть не старше 3 – 5 лет (в идеале – прошлого или позапрошлого года урожая). А вот шампанские, наоборот, чем старше, тем интереснее", – говорят виноделы.Важные мелочи "честного" винаОднозначно стоит остерегаться полок с маркировкой "вином не является". А также внимательно читать контрэтикетки, "даже если вам понравилась бутылка", предупреждают эксперты.Максимально честное вино – в бутылке, на которой "все должно быть четко указано", подчеркивают эксперты."Градус алкоголя должен быть приведен не в диапазоне – в хорошем вине всегда точное значение: 11,5%, 12% и т. д. Обязательно должны быть указаны год урожая, страна происхождения винограда, перечислены использованные сорта. Непременно должен быть обозначен уровень сладости: брют (экстра брют), сухое, полусухое, полусладкое, сладкое".При этом желательно, чтобы эти данные приводились не только на контрэтикетке, но и на самой этикетке, добавили эксперты.А вот какие бы то ни было наклейки, медали, колпачки с баллами и прочее – все это неполезная информация и не более чем "завлекалочка", утверждают они: "Для игристых вин все это лишнее".Ценник "говорящий"Сейчас в России минимальная розничная цена на игристые вина – 169 рублей, правда таких в магазинах сегодня не увидеть: "Это рекомендация Минфина, но ни один нормальный производитель такую цену за свое шампанское дать не может", – говорит глава Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма Тимофей Месеняшин."Минимальная розничная цена означает, что это напиток без каких-то особых качеств, без какой-то особой технологии затратной, без выдержки и так далее. И реально минимальная цена за бутылку 0,75 литров игристого вина без каких-то улучшенных характеристик – это 250 рублей. А средняя ценовая категория это 500 – 600 рублей. Все, что выше 800-900 рублей – это уже выдержанное шампанское, произведенное затратным классическим (в бутылке) или неклассическим методом", – рассказал Месеняшин.По его словам, все производители "свое шампанское на Новый год уже отгрузили", соответственно, на новогодние праздники повышения цен на игристое ждать не стоит.Читайте также на РИА Новости Крым:Без дегустации никак: виноделы о решении готовить сомелье в вузах страны В Крыму оценили инициативу рекламировать вино на стадионах и у дорог Со вкусом Крыма: WINEPARK выпустил лимитированный тираж авторского вина
https://crimea.ria.ru/20221229/v-krymu-stali-proizvodit-bolshe-vin-muki-i-yaits-1126196183.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новый год 2023, общество, виноделие в крыму, новости крыма, крым, тимофей месеняшин
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Определитесь, какой напиток, сухой или сладкий, вы хотите видеть на столе и внимательно изучите контрэтикетку на бутылке: на ней должны быть важные мелочи, определяющие качество игристого вина, вместо бессмысленных, но эффектных обозначений. Обратить внимание на цену тоже будет не лишним. Рекомендациями по выбору хорошего шампанского на Новый год с РИА Новости Крым поделились крымские эксперты.
Тонкости выбора вкусного вина
Прежде чем выбирать, важно определиться во вкусовых предпочтениях, советуют севастопольские эксперты. Так, тем, кто склоняется к сложным, преимущественно сухим и очень сухим игристым винам, следует искать на контрэтикетке термины: "традиционный метод", "шампанский метод" или "российское шампанское".
"Если же вам хочется просто загадать желание, любуясь игрой пузырьков в бокале, и в вашем окружении нет винных снобов – выбирайте любое игристое, где будет указан метод Шарма или метод Шарма-Мартинотти. Они будут напоминать легкое итальянское Просекко или, если сделаны из мускатных сортов, итальянское Асти", – рассказали виноделы "Золотой балки", их слова приводит пресс-служба компании.
При этом не стоит забывать: вы не знаете, в каких условиях бутылку доставили, не подвергалась ли она длительному воздействию солнечного или искусственного света, резким перепадам температур и так далее, предупреждают эксперты.
"Поэтому игристые вина, сделанные методом Шарма-Мартинотти, должны быть не старше 3 – 5 лет (в идеале – прошлого или позапрошлого года урожая). А вот шампанские, наоборот, чем старше, тем интереснее", – говорят виноделы.
Важные мелочи "честного" вина
Однозначно стоит остерегаться полок с маркировкой "вином не является". А также внимательно читать контрэтикетки, "даже если вам понравилась бутылка", предупреждают эксперты.
"Сегодня очень много "винных напитков" в красивых "шампанских" бутылках. Но винный напиток и игристое вино – не одно и то же: в составе вина категорически не должно быть никаких ароматизаторов, усилителей вкуса и прочего", – отмечают виноделы.
Максимально честное вино – в бутылке, на которой "все должно быть четко указано", подчеркивают эксперты.
"Градус алкоголя должен быть приведен не в диапазоне – в хорошем вине всегда точное значение: 11,5%, 12% и т. д. Обязательно должны быть указаны год урожая, страна происхождения винограда, перечислены использованные сорта. Непременно должен быть обозначен уровень сладости: брют (экстра брют), сухое, полусухое, полусладкое, сладкое".
При этом желательно, чтобы эти данные приводились не только на контрэтикетке, но и на самой этикетке, добавили эксперты.
А вот какие бы то ни было наклейки, медали, колпачки с баллами и прочее – все это неполезная информация и не более чем "завлекалочка", утверждают они: "Для игристых вин все это лишнее".
Ценник "говорящий"
Сейчас в России минимальная розничная цена на игристые вина – 169 рублей, правда таких в магазинах сегодня не увидеть: "Это рекомендация Минфина, но ни один нормальный производитель такую цену за свое шампанское дать не может", – говорит глава Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма Тимофей Месеняшин.
"Минимальная розничная цена означает, что это напиток без каких-то особых качеств, без какой-то особой технологии затратной, без выдержки и так далее. И реально минимальная цена за бутылку 0,75 литров игристого вина без каких-то улучшенных характеристик – это 250 рублей. А средняя ценовая категория это 500 – 600 рублей. Все, что выше 800-900 рублей – это уже выдержанное шампанское, произведенное затратным классическим (в бутылке) или неклассическим методом", – рассказал Месеняшин.
По его словам, все производители "свое шампанское на Новый год уже отгрузили", соответственно, на новогодние праздники повышения цен на игристое ждать не стоит.
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