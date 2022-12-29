https://crimea.ria.ru/20221229/kadyrov-uveren-v-skoroy-pobede-rossii-v-spetsoperatsii-1126199746.html

Кадыров уверен в скорой победе России в спецоперации

Кадыров уверен в скорой победе России в спецоперации - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Кадыров уверен в скорой победе России в спецоперации

Чеченские подразделения использовали далеко не все свои возможности в ходе специальной военной операции, исход которой в скором времени решится в пользу России. РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T18:17

2022-12-29T18:17

2022-12-29T18:17

рамзан кадыров

сво

россия

украина

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/08/1122609701_0:127:2464:1513_1920x0_80_0_0_7aed2e23abac330d7a1c88cfed1b3e56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Чеченские подразделения использовали далеко не все свои возможности в ходе специальной военной операции, исход которой в скором времени решится в пользу России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.По словам главы Чечни, республика выполнила план частичной мобилизации на 254%. При этом желающих вступить в ряды спецназа "Ахмат" очень много."Желающие стоят в очереди, чтобы вступить в ряды нашей структуры. Пока у нас нет вакансий, мы их готовим. В последующем, когда появляются вакансии, мы устраиваем их на работу", - отметил он.

https://crimea.ria.ru/20221228/v-2023-godu-nastupit-korennoy-perelom-v-svo--prognoz-ekspertov-1126176348.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамзан кадыров, сво, россия, украина, политика, новости