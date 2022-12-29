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Кадыров уверен в скорой победе России в спецоперации - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Кадыров уверен в скорой победе России в спецоперации
Кадыров уверен в скорой победе России в спецоперации - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Кадыров уверен в скорой победе России в спецоперации
Чеченские подразделения использовали далеко не все свои возможности в ходе специальной военной операции, исход которой в скором времени решится в пользу России. РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T18:17
2022-12-29T18:17
рамзан кадыров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Чеченские подразделения использовали далеко не все свои возможности в ходе специальной военной операции, исход которой в скором времени решится в пользу России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.По словам главы Чечни, республика выполнила план частичной мобилизации на 254%. При этом желающих вступить в ряды спецназа "Ахмат" очень много."Желающие стоят в очереди, чтобы вступить в ряды нашей структуры. Пока у нас нет вакансий, мы их готовим. В последующем, когда появляются вакансии, мы устраиваем их на работу", - отметил он.
https://crimea.ria.ru/20221228/v-2023-godu-nastupit-korennoy-perelom-v-svo--prognoz-ekspertov-1126176348.html
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рамзан кадыров, сво, россия, украина, политика, новости
Кадыров уверен в скорой победе России в спецоперации

Кадыров о ходе спецоперации: скоро мы поднимем флаг победы

18:17 29.12.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы Чеченской Республики Р. Кадырова
Пресс-конференция главы Чеченской Республики Р. Кадырова - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Чеченские подразделения использовали далеко не все свои возможности в ходе специальной военной операции, исход которой в скором времени решится в пользу России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Как показывает спецоперация, спецназ "Ахмат" демонстрирует хорошие результаты. Когда он появляются, у них (украинских боевиков – ред.) не только начинают дрожать руки и ноги – они не могу найти себе место… У нас еще есть возможности, мы не все использовали. Мы ждем своего часа и покажем, что на самом деле значат слова, которые мы говорим от души: "Ахмат – сила!". Это будет видно в конце, когда мы поднимем флаг победы, и это будет скоро", – сказал Кадыров в ходе прямой линии в эфире ЧГТРК "Грозный".
По словам главы Чечни, республика выполнила план частичной мобилизации на 254%. При этом желающих вступить в ряды спецназа "Ахмат" очень много.
"Желающие стоят в очереди, чтобы вступить в ряды нашей структуры. Пока у нас нет вакансий, мы их готовим. В последующем, когда появляются вакансии, мы устраиваем их на работу", - отметил он.
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