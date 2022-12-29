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Дожди уходят: прогноз погоды для Крыма на четверг
Дожди уходят: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Дожди уходят: прогноз погоды для Крыма на четверг
В ближайшие сутки погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, прогнозирует региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T00:01
2022-12-29T00:01
2022-12-29T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, прогнозирует региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +5...+7.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +9…+11.В Ялте и Алуште ночью +2…4 градуса, днем +7…9. Без осадков.В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи аналогичная картина по осадкам, ночью 0…+2, днем до 9 градусов тепла..Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму угрожают снегодождевые паводкиНа Крым надвигается штормЧто будет с климатом в Крыму в 2023 году
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Дожди уходят: прогноз погоды для Крыма на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг, 29 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, прогнозирует региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, на южном побережье 0…+5, днем 4…9 градусов тепла", — говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +5...+7.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +9…+11.
В Ялте и Алуште ночью +2…4 градуса, днем +7…9. Без осадков.
В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи аналогичная картина по осадкам, ночью 0…+2, днем до 9 градусов тепла..
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