https://crimea.ria.ru/20221229/dozhdi-ukhodyat-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-chetverg-1126174983.html

Дожди уходят: прогноз погоды для Крыма на четверг

Дожди уходят: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Дожди уходят: прогноз погоды для Крыма на четверг

В ближайшие сутки погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, прогнозирует региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T00:01

2022-12-29T00:01

2022-12-29T00:01

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феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, прогнозирует региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +5...+7.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +9…+11.В Ялте и Алуште ночью +2…4 градуса, днем +7…9. Без осадков.В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи аналогичная картина по осадкам, ночью 0…+2, днем до 9 градусов тепла..Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму угрожают снегодождевые паводкиНа Крым надвигается штормЧто будет с климатом в Крыму в 2023 году

крым

симферополь

севастополь

керчь

евпатория

феодосия

ялта

алушта

судак

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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