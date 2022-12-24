https://crimea.ria.ru/20221224/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-trafik-i-pogoda-1126108269.html

Работа Керченской паромной переправы: трафик и погода

Работа Керченской паромной переправы: трафик и погода - РИА Новости Крым, 24.12.2022

Работа Керченской паромной переправы: трафик и погода

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T11:48

2022-12-24T11:48

2022-12-24T11:48

новости крыма

крым

керченский пролив

керченская паромная переправа

керчь

транспорт

кубань

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/04/1122279400_0:193:3072:1920_1920x0_80_0_0_93da8c27505adfe8d7c8b9f1e146c519.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в минтрансе Крыма.Согласно прогнозу Росгидромета, видимость в проливе хорошая, ветер южный 3-8 м/с, без существенных осадков, высота волн 10-60 см. С октября паромы перевезли в общей сложности более 51 тысячи пассажиров, 36,5 тысяч единицы автотранспорта и 4 154 железнодорожных вагона. Всего выполнено 1208 рейсов. В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового годаПоезд "Таврия" привезет на Крымский полуостров 7-миллионного пассажираОграничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают

https://crimea.ria.ru/20221219/kak-budet-rabotat-kerchenskaya-pereprava-na-novogodnie-prazdniki-1125983267.html

крым

керченский пролив

керчь

кубань

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, керченский пролив, керченская паромная переправа, керчь, транспорт, кубань, черное море