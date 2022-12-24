https://crimea.ria.ru/20221224/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-trafik-i-pogoda-1126108269.html
Работа Керченской паромной переправы: трафик и погода
Работа Керченской паромной переправы: трафик и погода - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Работа Керченской паромной переправы: трафик и погода
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T11:48
2022-12-24T11:48
2022-12-24T11:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в минтрансе Крыма.Согласно прогнозу Росгидромета, видимость в проливе хорошая, ветер южный 3-8 м/с, без существенных осадков, высота волн 10-60 см. С октября паромы перевезли в общей сложности более 51 тысячи пассажиров, 36,5 тысяч единицы автотранспорта и 4 154 железнодорожных вагона. Всего выполнено 1208 рейсов. В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового годаПоезд "Таврия" привезет на Крымский полуостров 7-миллионного пассажираОграничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают
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новости крыма, крым, керченский пролив, керченская паромная переправа, керчь, транспорт, кубань, черное море
Работа Керченской паромной переправы: трафик и погода
Керченская паромная переправа работает штатно
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в минтрансе Крыма.
Согласно прогнозу Росгидромета, видимость в проливе хорошая, ветер южный 3-8 м/с, без существенных осадков, высота волн 10-60 см.
С октября паромы перевезли в общей сложности более 51 тысячи пассажиров, 36,5 тысяч единицы автотранспорта и 4 154 железнодорожных вагона. Всего выполнено 1208 рейсов.
В Крым и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.
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