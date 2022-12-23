https://crimea.ria.ru/20221223/nastuplenie-rossii-i-poteri-ukrainy-svodka-spetsoperatsii-na-23-dekabrya-1126102383.html

Наступление России и потери Украины: сводка спецоперации на 23 декабря

Наступление России и потери Украины: сводка спецоперации на 23 декабря - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Наступление России и потери Украины: сводка спецоперации на 23 декабря

Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении, за сутки противник потерял возле Артемовска более 80 человек. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T17:31

2022-12-23T17:31

2022-12-23T17:15

сво

министерство обороны рф

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении, за сутки противник потерял возле Артемовска более 80 человек. Об этом сообщили в Минобороны.На Южно-Донецком направлении российские войска нанесли удары по позициям украинских боевиков в районе трех населенных пунктов – потери украинских войск составили около 45 военнослужащих, четыре бронетранспортера и три пикапа.Кроме того, в районах урочища Медвежьего и Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Здесь ликвидированы более 40 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и два пикапа."На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля", - добавили в ведомстве.В целом за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 87 районах. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска нанесли удары по позициям РСЗО "Град" и "Смерч" в ДНРКоллегия Минобороны: главное из заявлений Путина и ШойгуМинистр обороны России назвал цель ударов по объектам на Украине

https://crimea.ria.ru/20221223/ekspert-nazval-uslovie-dlya-vtorzheniya-polshi-na-zapadnuyu-ukrainu-1126084836.html

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украина

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)