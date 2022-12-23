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Наступление России и потери Украины: сводка спецоперации на 23 декабря - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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Наступление России и потери Украины: сводка спецоперации на 23 декабря
Наступление России и потери Украины: сводка спецоперации на 23 декабря - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Наступление России и потери Украины: сводка спецоперации на 23 декабря
Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении, за сутки противник потерял возле Артемовска более 80 человек. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T17:31
2022-12-23T17:15
сво
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всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении, за сутки противник потерял возле Артемовска более 80 человек. Об этом сообщили в Минобороны.На Южно-Донецком направлении российские войска нанесли удары по позициям украинских боевиков в районе трех населенных пунктов – потери украинских войск составили около 45 военнослужащих, четыре бронетранспортера и три пикапа.Кроме того, в районах урочища Медвежьего и Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Здесь ликвидированы более 40 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и два пикапа."На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля", - добавили в ведомстве.В целом за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 87 районах. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска нанесли удары по позициям РСЗО "Град" и "Смерч" в ДНРКоллегия Минобороны: главное из заявлений Путина и ШойгуМинистр обороны России назвал цель ударов по объектам на Украине
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Новости
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Наступление России и потери Украины: сводка спецоперации на 23 декабря

Минобороны: войска России на Донецком направлении уничтожили боле 80 боевиков

17:31 23.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец на передовой линии СВО
Боец на передовой линии СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении, за сутки противник потерял возле Артемовска более 80 человек. Об этом сообщили в Минобороны.
"Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - говорится в сообщении.
На Южно-Донецком направлении российские войска нанесли удары по позициям украинских боевиков в районе трех населенных пунктов – потери украинских войск составили около 45 военнослужащих, четыре бронетранспортера и три пикапа.
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Кроме того, в районах урочища Медвежьего и Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Здесь ликвидированы более 40 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и два пикапа.
"На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля", - добавили в ведомстве.
В целом за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 87 районах. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
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СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовостиУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
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