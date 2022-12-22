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Российские войска нанесли удары по позициям РСЗО "Град" и "Смерч" в ДНР - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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Российские войска нанесли удары по позициям РСЗО "Град" и "Смерч" в ДНР
Российские войска нанесли удары по позициям РСЗО "Град" и "Смерч" в ДНР - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Российские войска нанесли удары по позициям РСЗО "Град" и "Смерч" в ДНР
Российские войска нанесли удары по позициям украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", сбили два самолета МиГ-29, вертолет и три... РИА Новости Крым, 22.12.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удары по позициям украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", сбили два самолета МиГ-29, вертолет и три беспилотника. Об этом сообщает Минобороны."В ходе контрбатарейной борьбы нанесены два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" в районах населенных пунктов Бердычи и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Истребительной авиацией сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины возле сел Шевченко и Богатырь", - говорится в сообщении.Кроме того, на территории Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолет Ми-8 и три беспилотника. А в ЛНР перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 350 самолетов, 188 вертолетов, 2694 беспилотных летательных аппарата и другие виды украинской военной техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил оснастить беспилотниками все звенья армииКогда завершится освобождение Донбасса – прогноз экспертаУдары российских войск и потери ВСУ: сводка спецоперации на 22 декабря
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сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, вооруженные силы россии, новости
Российские войска нанесли удары по позициям РСЗО "Град" и "Смерч" в ДНР

Минобороны: российские войска сбили два самолета МиГ-29, вертолет и беспилотники ВСУ

14:16 22.12.2022 (обновлено: 14:17 22.12.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны: российские войска сбили два самолета МиГ-29, вертолет и беспилотники ВСУ
Минобороны: российские войска сбили два самолета МиГ-29, вертолет и беспилотники ВСУ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удары по позициям украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", сбили два самолета МиГ-29, вертолет и три беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.
"В ходе контрбатарейной борьбы нанесены два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" в районах населенных пунктов Бердычи и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Истребительной авиацией сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины возле сел Шевченко и Богатырь", - говорится в сообщении.
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Кроме того, на территории Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолет Ми-8 и три беспилотника. А в ЛНР перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 350 самолетов, 188 вертолетов, 2694 беспилотных летательных аппарата и другие виды украинской военной техники и вооружения.
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