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В Москве открыли прием работ на конкурс имени Андрея Стенина - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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В Москве открыли прием работ на конкурс имени Андрея Стенина
В Москве открыли прием работ на конкурс имени Андрея Стенина - РИА Новости Крым, 22.12.2022
В Москве открыли прием работ на конкурс имени Андрея Стенина
Оргкомитет девятого Международного конкурса для молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина объявил прием работ 2023 года. РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T15:41
2022-12-22T15:41
миа "россия сегодня"
андрей стенин
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оксана олейник
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Оргкомитет девятого Международного конкурса для молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина объявил прием работ 2023 года. Специальный фотокореспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб летом 2014 года под Донецком при исполнении служебного задания. По традиции ежегодное фотосоревновние стартовало в день его рождения – 22 декабря.Свои работы фотографы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать на сайте конкурса на русском, английском и китайском языках. Число номинаций и категорий в 2023 году осталось неизменным: четыре номинации - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", и две категории – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 28 февраля 2023 года включительно.Призовой фонд конкурса в 2023 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель Гран-при получит 700 тысяч рублей.Конкурс дает возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать свои работы аудитории по всему миру, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности, говорят организаторы. География выставок с момента его старта в 2014 году уже объединила свыше сорока городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник о старте конкурса-2023: "Декабрь для команды конкурса имени Андрея Стенина всегда наполнен радостью и волнением: мы с нетерпением ждем работы нового года, надеемся на новые профессиональные прорывы наших участников. Говорят, что дорогу осилит идущий. Профессиональный фотографический мир ценит наш конкурс. Мы имеем свое имя, мы им очень гордимся и будем продолжать идти по нашему пути только вперед. И, безусловно, мы желаем всем новым участникам нашего конкурса удачи и победы!".Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
https://crimea.ria.ru/20211018/gran-pri-konkursa-stenina-2021-podelili-reportery-iz-rossii-i-turtsii-1121168712.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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миа "россия сегодня", андрей стенин, конкурс имени андрея стенина, россия, общество, оксана олейник, новости, в мире
В Москве открыли прием работ на конкурс имени Андрея Стенина

В Москве открыли прием фоторабот на конкурс имени Андрея Стенина 2023 года

15:41 22.12.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОткрытие выставки конкурса им. Андрея Стенина
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Оргкомитет девятого Международного конкурса для молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина объявил прием работ 2023 года.
Специальный фотокореспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб летом 2014 года под Донецком при исполнении служебного задания. По традиции ежегодное фотосоревновние стартовало в день его рождения – 22 декабря.
Свои работы фотографы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать на сайте конкурса на русском, английском и китайском языках. Число номинаций и категорий в 2023 году осталось неизменным: четыре номинации - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", и две категории – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 28 февраля 2023 года включительно.
Призовой фонд конкурса в 2023 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель Гран-при получит 700 тысяч рублей.
Конкурс дает возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать свои работы аудитории по всему миру, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности, говорят организаторы. География выставок с момента его старта в 2014 году уже объединила свыше сорока городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.
New danger to underwater life 'Covid-19 wastes' According to a report prepared by the World Wildlife Fund (WWF), plastic waste equivalent to 33,880 plastic bottles is being mixed into the Mediterranean per minute. one of the countries hit most plastic waste coming to the shores of Italy and then Turkey. The medical wastes used during the pandemic process we live in reach the seas due to the human factor and winds. While plastics and garbage in the world pose a great danger to our seas, medical wastes, which are newly included in these garbage, point to bigger problems and an irreversible environmental pollution.
18 октября 2021, 14:00
Гран-при конкурса Стенина-2021 поделили репортеры из России и Турции
Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник о старте конкурса-2023: "Декабрь для команды конкурса имени Андрея Стенина всегда наполнен радостью и волнением: мы с нетерпением ждем работы нового года, надеемся на новые профессиональные прорывы наших участников. Говорят, что дорогу осилит идущий. Профессиональный фотографический мир ценит наш конкурс. Мы имеем свое имя, мы им очень гордимся и будем продолжать идти по нашему пути только вперед. И, безусловно, мы желаем всем новым участникам нашего конкурса удачи и победы!".
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
 
МИА "Россия сегодня"Андрей СтенинКонкурс имени Андрея СтенинаРоссияОбществоОксана ОлейникНовостиВ мире
 
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