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На Украинке в Симферополе перестанет подтапливать дома после дождей - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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На Украинке в Симферополе перестанет подтапливать дома после дождей
На Украинке в Симферополе перестанет подтапливать дома после дождей - РИА Новости Крым, 22.12.2022
На Украинке в Симферополе перестанет подтапливать дома после дождей
Жилые дома в Мраморном переулке и на прилегающих к нему улицах перестанет подтапливать после каждого дождя. Такого эффекта удастся добиться благодаря... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T09:37
2022-12-22T09:37
симферополь
городская среда
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Жилые дома в Мраморном переулке и на прилегающих к нему улицах перестанет подтапливать после каждого дождя. Такого эффекта удастся добиться благодаря реконструкции дороги и строительству ливневой канализации в прилегающем к "Жигулиной Роще" микрорайоне Симферополя. Об этом сообщил представитель компании-застройщика ООО "СЗ "СКГ".Работы по реконструкции затронут 521-метровый участок автомобильной дороги переулка Мраморный от улицы Леси Украинки до "Жигулиной Рощи".Работы по строительству ливневой канализации уже идут. Согласно проекту, их подключат к локальным очистным сооружениям микрорайона "Жигулина Роща".Благодаря этому сточные воды из квартала Украинка будут проходить очистку перед тем, как попасть в реку Салгир. Плановый срок выполнения контракта – IV квартал 2023 года. Но строительство ведется с опережением графика, его планируют завершить весной. Это позволит решить вопрос с многолетним подтоплением домовладений переулка Мраморный и прилегающих к нему улиц.Реконструкция затронет и придорожную инфраструктуру. Для безопасности участников дорожного движения здесь установят дорожные знаки и щитки со световозвращающей поверхностью, барьерные и удерживающие перильные ограждения. Также проезжую часть оборудуют освещением и системой видеонаблюдения. Установят светофоры и нанесут дорожную разметку.Обязательства по разработке проекта реконструкции взял на себя застройщик микрорайона "Жигулина Роща". После получения положительного заключения государственной экспертизы, проектная документация была безвозмездно передана администрации Симферополя.* РекламаID 4CQwVszH9pSWM8EdJoHООО "СЗ "СКГ", ИНН 9102039187 жигулинароща.рф
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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симферополь, городская среда, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог
На Украинке в Симферополе перестанет подтапливать дома после дождей

Застройщик "Жигулиной Рощи" оплатил проект реконструкции дороги в Симферополе

09:37 22.12.2022
 
Реконструкция дороги и строительство ливневой канализации в прилегающем к "Жигулиной Роще" микрорайоне Симферополя
Реконструкция дороги и строительство ливневой канализации в прилегающем к Жигулиной Роще микрорайоне Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Жилые дома в Мраморном переулке и на прилегающих к нему улицах перестанет подтапливать после каждого дождя. Такого эффекта удастся добиться благодаря реконструкции дороги и строительству ливневой канализации в прилегающем к "Жигулиной Роще" микрорайоне Симферополя. Об этом сообщил представитель компании-застройщика ООО "СЗ "СКГ".
Работы по реконструкции затронут 521-метровый участок автомобильной дороги переулка Мраморный от улицы Леси Украинки до "Жигулиной Рощи".
"В рамках данного проекта будет решен вопрос с устройством сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, сетей наружного освещения и переустройством линии 0,4кВ", – уточнил представитель компании.
Работы по строительству ливневой канализации уже идут. Согласно проекту, их подключат к локальным очистным сооружениям микрорайона "Жигулина Роща".
Благодаря этому сточные воды из квартала Украинка будут проходить очистку перед тем, как попасть в реку Салгир. Плановый срок выполнения контракта – IV квартал 2023 года. Но строительство ведется с опережением графика, его планируют завершить весной. Это позволит решить вопрос с многолетним подтоплением домовладений переулка Мраморный и прилегающих к нему улиц.
Реконструкция затронет и придорожную инфраструктуру. Для безопасности участников дорожного движения здесь установят дорожные знаки и щитки со световозвращающей поверхностью, барьерные и удерживающие перильные ограждения. Также проезжую часть оборудуют освещением и системой видеонаблюдения. Установят светофоры и нанесут дорожную разметку.
Обязательства по разработке проекта реконструкции взял на себя застройщик микрорайона "Жигулина Роща". После получения положительного заключения государственной экспертизы, проектная документация была безвозмездно передана администрации Симферополя.
Реконструкция дороги и строительство ливневой канализации в прилегающем к "Жигулиной Роще" микрорайоне Симферополя
Реконструкция дороги и строительство ливневой канализации в прилегающем к Жигулиной Роще микрорайоне Симферополя
Реконструкция дороги и строительство ливневой канализации в прилегающем к "Жигулиной Роще" микрорайоне Симферополя
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ID 4CQwVszH9pSWM8EdJoH
ООО "СЗ "СКГ", ИНН 9102039187 жигулинароща.рф
 
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