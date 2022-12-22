https://crimea.ria.ru/20221222/na-ukrainke-v-simferopole-perestanet-podtaplivat-doma-posle-dozhdey-1126064823.html

На Украинке в Симферополе перестанет подтапливать дома после дождей

На Украинке в Симферополе перестанет подтапливать дома после дождей - РИА Новости Крым, 22.12.2022

На Украинке в Симферополе перестанет подтапливать дома после дождей

Жилые дома в Мраморном переулке и на прилегающих к нему улицах перестанет подтапливать после каждого дождя. Такого эффекта удастся добиться благодаря... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T09:37

2022-12-22T09:37

2022-12-22T09:37

симферополь

городская среда

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Жилые дома в Мраморном переулке и на прилегающих к нему улицах перестанет подтапливать после каждого дождя. Такого эффекта удастся добиться благодаря реконструкции дороги и строительству ливневой канализации в прилегающем к "Жигулиной Роще" микрорайоне Симферополя. Об этом сообщил представитель компании-застройщика ООО "СЗ "СКГ".Работы по реконструкции затронут 521-метровый участок автомобильной дороги переулка Мраморный от улицы Леси Украинки до "Жигулиной Рощи".Работы по строительству ливневой канализации уже идут. Согласно проекту, их подключат к локальным очистным сооружениям микрорайона "Жигулина Роща".Благодаря этому сточные воды из квартала Украинка будут проходить очистку перед тем, как попасть в реку Салгир. Плановый срок выполнения контракта – IV квартал 2023 года. Но строительство ведется с опережением графика, его планируют завершить весной. Это позволит решить вопрос с многолетним подтоплением домовладений переулка Мраморный и прилегающих к нему улиц.Реконструкция затронет и придорожную инфраструктуру. Для безопасности участников дорожного движения здесь установят дорожные знаки и щитки со световозвращающей поверхностью, барьерные и удерживающие перильные ограждения. Также проезжую часть оборудуют освещением и системой видеонаблюдения. Установят светофоры и нанесут дорожную разметку.Обязательства по разработке проекта реконструкции взял на себя застройщик микрорайона "Жигулина Роща". После получения положительного заключения государственной экспертизы, проектная документация была безвозмездно передана администрации Симферополя.* РекламаID 4CQwVszH9pSWM8EdJoHООО "СЗ "СКГ", ИНН 9102039187 жигулинароща.рф

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, городская среда, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог