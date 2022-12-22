https://crimea.ria.ru/20221222/na-ukrainke-v-simferopole-perestanet-podtaplivat-doma-posle-dozhdey-1126064823.html
На Украинке в Симферополе перестанет подтапливать дома после дождей
На Украинке в Симферополе перестанет подтапливать дома после дождей - РИА Новости Крым, 22.12.2022
На Украинке в Симферополе перестанет подтапливать дома после дождей
Жилые дома в Мраморном переулке и на прилегающих к нему улицах перестанет подтапливать после каждого дождя. Такого эффекта удастся добиться благодаря... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T09:37
2022-12-22T09:37
2022-12-22T09:37
симферополь
городская среда
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Жилые дома в Мраморном переулке и на прилегающих к нему улицах перестанет подтапливать после каждого дождя. Такого эффекта удастся добиться благодаря реконструкции дороги и строительству ливневой канализации в прилегающем к "Жигулиной Роще" микрорайоне Симферополя. Об этом сообщил представитель компании-застройщика ООО "СЗ "СКГ".Работы по реконструкции затронут 521-метровый участок автомобильной дороги переулка Мраморный от улицы Леси Украинки до "Жигулиной Рощи".Работы по строительству ливневой канализации уже идут. Согласно проекту, их подключат к локальным очистным сооружениям микрорайона "Жигулина Роща".Благодаря этому сточные воды из квартала Украинка будут проходить очистку перед тем, как попасть в реку Салгир. Плановый срок выполнения контракта – IV квартал 2023 года. Но строительство ведется с опережением графика, его планируют завершить весной. Это позволит решить вопрос с многолетним подтоплением домовладений переулка Мраморный и прилегающих к нему улиц.Реконструкция затронет и придорожную инфраструктуру. Для безопасности участников дорожного движения здесь установят дорожные знаки и щитки со световозвращающей поверхностью, барьерные и удерживающие перильные ограждения. Также проезжую часть оборудуют освещением и системой видеонаблюдения. Установят светофоры и нанесут дорожную разметку.Обязательства по разработке проекта реконструкции взял на себя застройщик микрорайона "Жигулина Роща". После получения положительного заключения государственной экспертизы, проектная документация была безвозмездно передана администрации Симферополя.* РекламаID 4CQwVszH9pSWM8EdJoHООО "СЗ "СКГ", ИНН 9102039187 жигулинароща.рф
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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симферополь, городская среда, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог
На Украинке в Симферополе перестанет подтапливать дома после дождей
Застройщик "Жигулиной Рощи" оплатил проект реконструкции дороги в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Жилые дома в Мраморном переулке и на прилегающих к нему улицах перестанет подтапливать после каждого дождя. Такого эффекта удастся добиться благодаря реконструкции дороги и строительству ливневой канализации в прилегающем к "Жигулиной Роще" микрорайоне Симферополя. Об этом сообщил представитель компании-застройщика ООО "СЗ "СКГ".
Работы по реконструкции затронут 521-метровый участок автомобильной дороги переулка Мраморный от улицы Леси Украинки до "Жигулиной Рощи".
"В рамках данного проекта будет решен вопрос с устройством сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, сетей наружного освещения и переустройством линии 0,4кВ", – уточнил представитель компании.
Работы по строительству ливневой канализации уже идут. Согласно проекту, их подключат к локальным очистным сооружениям микрорайона "Жигулина Роща".
Благодаря этому сточные воды из квартала Украинка будут проходить очистку перед тем, как попасть в реку Салгир. Плановый срок выполнения контракта – IV квартал 2023 года. Но строительство ведется с опережением графика, его планируют завершить весной. Это позволит решить вопрос с многолетним подтоплением домовладений переулка Мраморный и прилегающих к нему улиц.
Реконструкция затронет и придорожную инфраструктуру. Для безопасности участников дорожного движения здесь установят дорожные знаки и щитки со световозвращающей поверхностью, барьерные и удерживающие перильные ограждения. Также проезжую часть оборудуют освещением и системой видеонаблюдения. Установят светофоры и нанесут дорожную разметку.
Обязательства по разработке проекта реконструкции взял на себя застройщик микрорайона "Жигулина Роща". После получения положительного заключения государственной экспертизы, проектная документация была безвозмездно передана администрации Симферополя.
ООО "СЗ "СКГ", ИНН 9102039187 жигулинароща.рф