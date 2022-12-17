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В Москву: Губарева рассказала о своем переводе на новое место работы - РИА Новости Крым, 17.12.2022
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В Москву: Губарева рассказала о своем переводе на новое место работы
В Москву: Губарева рассказала о своем переводе на новое место работы - РИА Новости Крым, 17.12.2022
В Москву: Губарева рассказала о своем переводе на новое место работы
Екатерина Губарева, ранее занимавшая должность заместителя врио губернатора Херсонской области, переводится в Москву. Об этом она сообщила корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T13:28
2022-12-17T13:36
херсонская область
политика
екатерина губарева
москва
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Екатерина Губарева, ранее занимавшая должность заместителя врио губернатора Херсонской области, переводится в Москву. Об этом она сообщила корреспонденту РИА Новости Крым.В комментарии она подтвердила появившуюся информацию об изменении места своей работы.В администрации области сообщили, что работа Губаревой в составе правительства завершена. Полномочия временно переданы другим членам правительства.Коллеги высоко оценили вклад Екатерины Губаревой в работу военно-гражданской администрации и подчеркнули, что под ее руководством была воссоздана база данных получателей социальных выплат, уничтоженная украинскими властями весной этого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Екатерина Губарева прокомментировала свой "домашний арест"Екатерина Губарева: мы здесь, чтобы люди не боялисьБили по администрации: в Херсоне рассказали об ударе ВСУ и погибших
https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html
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херсонская область, политика, екатерина губарева, москва, новости
В Москву: Губарева рассказала о своем переводе на новое место работы

Замгубернатора Херсонской области Губарева переходит на работу в Москву

13:28 17.12.2022 (обновлено: 13:36 17.12.2022)
 
© РИА Новости КрымЕкатерина Губарева, заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации
Екатерина Губарева, заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Екатерина Губарева, ранее занимавшая должность заместителя врио губернатора Херсонской области, переводится в Москву. Об этом она сообщила корреспонденту РИА Новости Крым.
В комментарии она подтвердила появившуюся информацию об изменении места своей работы.
"Перевожусь в Москву, буду работать в сфере цифровизации", – уточнила Губарева.
В администрации области сообщили, что работа Губаревой в составе правительства завершена. Полномочия временно переданы другим членам правительства.
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Коллеги высоко оценили вклад Екатерины Губаревой в работу военно-гражданской администрации и подчеркнули, что под ее руководством была воссоздана база данных получателей социальных выплат, уничтоженная украинскими властями весной этого года.
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