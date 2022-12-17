https://crimea.ria.ru/20221217/v-moskvu-gubareva-rasskazala-o-svoem-perevode-na-novoe-mesto-raboty-1125953945.html

В Москву: Губарева рассказала о своем переводе на новое место работы

В Москву: Губарева рассказала о своем переводе на новое место работы - РИА Новости Крым, 17.12.2022

В Москву: Губарева рассказала о своем переводе на новое место работы

Екатерина Губарева, ранее занимавшая должность заместителя врио губернатора Херсонской области, переводится в Москву. Об этом она сообщила корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T13:28

2022-12-17T13:28

2022-12-17T13:36

херсонская область

политика

екатерина губарева

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Екатерина Губарева, ранее занимавшая должность заместителя врио губернатора Херсонской области, переводится в Москву. Об этом она сообщила корреспонденту РИА Новости Крым.В комментарии она подтвердила появившуюся информацию об изменении места своей работы.В администрации области сообщили, что работа Губаревой в составе правительства завершена. Полномочия временно переданы другим членам правительства.Коллеги высоко оценили вклад Екатерины Губаревой в работу военно-гражданской администрации и подчеркнули, что под ее руководством была воссоздана база данных получателей социальных выплат, уничтоженная украинскими властями весной этого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Екатерина Губарева прокомментировала свой "домашний арест"Екатерина Губарева: мы здесь, чтобы люди не боялисьБили по администрации: в Херсоне рассказали об ударе ВСУ и погибших

https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html

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херсонская область, политика, екатерина губарева, москва, новости