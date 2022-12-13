https://crimea.ria.ru/20221213/ekaterina-gubareva-prokommentirovala-svoy-domashniy-arest-1125866584.html

Екатерина Губарева прокомментировала свой "домашний арест"

Екатерина Губарева прокомментировала свой "домашний арест" - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Екатерина Губарева прокомментировала свой "домашний арест"

Заместитель врио губернатора Херсонской области Екатерина Губарева в комментарии РИА Новости Крым опровергла информацию о том, что находится под домашним... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T22:26

2022-12-13T22:26

2022-12-13T22:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Заместитель врио губернатора Херсонской области Екатерина Губарева в комментарии РИА Новости Крым опровергла информацию о том, что находится под домашним арестом.Она назвала подобные сообщения, которые появились во вторник в ряде Telegram-каналов, фейком и заверила, что "на свободе и в добром здравии".Она также выразила сожаление, что журналисты опубликовали непроверенную информацию "опираясь на слухи от каких-то инсайдеров", а не обратились к ней за комментарием.Губераве заверила, что не является фигурантом какого-либо дела, связанного с хищением бюджетных средств.

https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html

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херсонская область, политика, общество, новые регионы россии, новости