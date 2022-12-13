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Екатерина Губарева прокомментировала свой "домашний арест" - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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Екатерина Губарева прокомментировала свой "домашний арест"
Екатерина Губарева прокомментировала свой "домашний арест" - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Екатерина Губарева прокомментировала свой "домашний арест"
Заместитель врио губернатора Херсонской области Екатерина Губарева в комментарии РИА Новости Крым опровергла информацию о том, что находится под домашним... РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T22:26
2022-12-13T22:35
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Заместитель врио губернатора Херсонской области Екатерина Губарева в комментарии РИА Новости Крым опровергла информацию о том, что находится под домашним арестом.Она назвала подобные сообщения, которые появились во вторник в ряде Telegram-каналов, фейком и заверила, что "на свободе и в добром здравии".Она также выразила сожаление, что журналисты опубликовали непроверенную информацию "опираясь на слухи от каких-то инсайдеров", а не обратились к ней за комментарием.Губераве заверила, что не является фигурантом какого-либо дела, связанного с хищением бюджетных средств.
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херсонская область, политика, общество, новые регионы россии, новости
Екатерина Губарева прокомментировала свой "домашний арест"

Замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева опровергла, что находится под арестом

22:26 13.12.2022 (обновлено: 22:35 13.12.2022)
 
© РИА Новости КрымЕкатерина Губарева, заместитель врио губернатора Херсонской администрации
Екатерина Губарева, заместитель врио губернатора Херсонской администрации - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Заместитель врио губернатора Херсонской области Екатерина Губарева в комментарии РИА Новости Крым опровергла информацию о том, что находится под домашним арестом.
Она назвала подобные сообщения, которые появились во вторник в ряде Telegram-каналов, фейком и заверила, что "на свободе и в добром здравии".
"Если говорить о конкретном фейке, где меня посадили под домашний арест с наворованными деньгами из бюджета, то это знатный прокол ряда телеграм-каналов и СМИ", – заявила Губарева в комментарии РИА Новости Крым.
Она также выразила сожаление, что журналисты опубликовали непроверенную информацию "опираясь на слухи от каких-то инсайдеров", а не обратились к ней за комментарием.
Екатерина Губарева, заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 17:30Эксклюзивы РИА Новости Крым
Екатерина Губарева: мы здесь, чтобы люди не боялись
Губераве заверила, что не является фигурантом какого-либо дела, связанного с хищением бюджетных средств.
 
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