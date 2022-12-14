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Полсотни улиц Симферополя останутся без воды до позднего вечера - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Полсотни улиц Симферополя останутся без воды до позднего вечера
Полсотни улиц Симферополя останутся без воды до позднего вечера - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Полсотни улиц Симферополя останутся без воды до позднего вечера
В Симферополе в среду до позднего вечера без воды останутся десятки улиц, также из-за ремонтов на сетях отключения произойдут в ряде других муниципалитетов... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T11:24
2022-12-14T11:30
вода в крыму
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крым
жкх крыма и севастополя
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе в среду до позднего вечера без воды останутся десятки улиц, также из-за ремонтов на сетях отключения произойдут в ряде других муниципалитетов республики. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".СимферопольПо данным предприятия, до 23 часов без воды останутся столичные абоненты, расположенные по улицам М. Василевского, Иртышской, Обской, Енисейской, Валдайской, Г. Сталинграда, М. Донского, Узловой, Генова, Тюльпанной, Амурской, Фиалковой, Новаторов, Паровозной, Ухтомского, Летчиков, Локомотивной, Азовской, Проводников, Москалева, Туристов, Альпинистов, Западной, Строителей, Планеристов, Харьковской, Широкой, Запорожской, Шахтеров, Мраморной, Машинистов, Урожайной, Ракетной, в переулках Пищевом, Проводников, Альпинистов, Туристов, Крутом, Широком, Строителей, Планеристов, Киевском, Харьковском, Мраморном, Арктическом.Также до 23 часов воды не будет в селах Перово и Белоглинка, поселках Молодежное, Грэсовский, Комсомольское, Аграрное, в микрорайонах Жигулина Роща, Москольцо, на территории СНТ "Дзержинец".До 13:00 без воды симферопольские улицы Тарабукина, Бархатовой, Долетова, Дарвина, Нестерова, Токарева, Жирова, Цветочная, Скифская, Связистов, Винницкая, переулок Конечный, до 18.00 - ул.Заводская,40.Другие муниципалитетыВ Алуштинском поселке Партенит в первой половине дня воды не будет по Фрузенскому шоссе, 1,2,3,4,5 , и по улице Партенитской, 14, до трех часов дня - частично без воды село Приветное.В Коктебеле до 17 часов без воды переулок Долинный, 15-19, улицы Антонова, Арцеулова, Шевченко, Толстого, Илюшина, Волынкина, массив "Долина".В бахчисарайском селе Табачное абонентов отключат до 13.00, в Саках до полудня без воды улица Ленина, 41.Также в компании "Вода Крыма" анонсируют акцию, по которой все должники до Нового года могут погасить задолженности по оплате за услуги водоснабжения и получить освобождение от пеней и бесплатное возобновление услуги, если воду уже отключили. Полные условия акции и бланки участника - на официальном сайте предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе закончат благоустройство дворов многоквартирных домовТарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаСитуация с запасами воды в Крыму – итоги недели
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4.7
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Полсотни улиц Симферополя останутся без воды до позднего вечера

В Симферополе в среду десятки улиц останутся без воды

11:24 14.12.2022 (обновлено: 11:30 14.12.2022)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе в среду до позднего вечера без воды останутся десятки улиц, также из-за ремонтов на сетях отключения произойдут в ряде других муниципалитетов республики. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

Симферополь

По данным предприятия, до 23 часов без воды останутся столичные абоненты, расположенные по улицам М. Василевского, Иртышской, Обской, Енисейской, Валдайской, Г. Сталинграда, М. Донского, Узловой, Генова, Тюльпанной, Амурской, Фиалковой, Новаторов, Паровозной, Ухтомского, Летчиков, Локомотивной, Азовской, Проводников, Москалева, Туристов, Альпинистов, Западной, Строителей, Планеристов, Харьковской, Широкой, Запорожской, Шахтеров, Мраморной, Машинистов, Урожайной, Ракетной, в переулках Пищевом, Проводников, Альпинистов, Туристов, Крутом, Широком, Строителей, Планеристов, Киевском, Харьковском, Мраморном, Арктическом.
Также до 23 часов воды не будет в селах Перово и Белоглинка, поселках Молодежное, Грэсовский, Комсомольское, Аграрное, в микрорайонах Жигулина Роща, Москольцо, на территории СНТ "Дзержинец".
До 13:00 без воды симферопольские улицы Тарабукина, Бархатовой, Долетова, Дарвина, Нестерова, Токарева, Жирова, Цветочная, Скифская, Связистов, Винницкая, переулок Конечный, до 18.00 - ул.Заводская,40.
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Другие муниципалитеты

В Алуштинском поселке Партенит в первой половине дня воды не будет по Фрузенскому шоссе, 1,2,3,4,5 , и по улице Партенитской, 14, до трех часов дня - частично без воды село Приветное.
В Коктебеле до 17 часов без воды переулок Долинный, 15-19, улицы Антонова, Арцеулова, Шевченко, Толстого, Илюшина, Волынкина, массив "Долина".
В бахчисарайском селе Табачное абонентов отключат до 13.00, в Саках до полудня без воды улица Ленина, 41.
Также в компании "Вода Крыма" анонсируют акцию, по которой все должники до Нового года могут погасить задолженности по оплате за услуги водоснабжения и получить освобождение от пеней и бесплатное возобновление услуги, если воду уже отключили. Полные условия акции и бланки участника - на официальном сайте предприятия.
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