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Как не лишиться недавно купленной квартиры — юрист - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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Как не лишиться недавно купленной квартиры — юрист
Как не лишиться недавно купленной квартиры — юрист - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Как не лишиться недавно купленной квартиры — юрист
Покупатель может лишиться квартиры после ее покупки, если выяснится, что продавец был недееспособен. Это и другие основания для аннулирования сделки... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T08:41
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общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Покупатель может лишиться квартиры после ее покупки, если выяснится, что продавец был недееспособен. Это и другие основания для аннулирования сделки купли-продажи жилой недвижимости перечислила юрист Елена Кудерко, пишет "Прайм".По словам Кудерко, отменить сделку в суде можно, даже если покупатель не знал о недееспособности продавца. То же может произойти, если речь идет о продавце-банкроте. Кроме того, квартиру могут забрать у покупателя, если она нажита продавцом в браке и одна из сторон не давала согласия на продажу совместно нажитого имущества.Юрист подчеркивает, что избежать неприятностей поможет тщательная проверка документов. Тем более это актуально, учитывая, что деньги за квартиру не вернут, даже если она куплена за средства материнского капитала. Более того, расторжение ипотечного договора приводит к досрочному взысканию всей суммы и неустоек.Ранее заслуженный юрист Российской Федерации Иван Соловьев назвал четыре способа досрочного погашения жилищного кредита.
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта
Как не лишиться недавно купленной квартиры — юрист

Юрист Кудерко рассказала, когда покупатель может лишиться квартиры после сделки

08:41 06.12.2022 (обновлено: 09:12 06.12.2022)
 
© Фото: pixabay.comКлючи
Ключи
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Покупатель может лишиться квартиры после ее покупки, если выяснится, что продавец был недееспособен. Это и другие основания для аннулирования сделки купли-продажи жилой недвижимости перечислила юрист Елена Кудерко, пишет "Прайм".
По словам Кудерко, отменить сделку в суде можно, даже если покупатель не знал о недееспособности продавца. То же может произойти, если речь идет о продавце-банкроте. Кроме того, квартиру могут забрать у покупателя, если она нажита продавцом в браке и одна из сторон не давала согласия на продажу совместно нажитого имущества.
Юрист подчеркивает, что избежать неприятностей поможет тщательная проверка документов. Тем более это актуально, учитывая, что деньги за квартиру не вернут, даже если она куплена за средства материнского капитала. Более того, расторжение ипотечного договора приводит к досрочному взысканию всей суммы и неустоек.
Ранее заслуженный юрист Российской Федерации Иван Соловьев назвал четыре способа досрочного погашения жилищного кредита.
 
ОбществоСовет эксперта
 
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