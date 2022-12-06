https://crimea.ria.ru/20221206/kak-ne-lishitsya-nedavno-kuplennoy-kvartiry--yurist-1125696538.html

Как не лишиться недавно купленной квартиры — юрист

Как не лишиться недавно купленной квартиры — юрист - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Как не лишиться недавно купленной квартиры — юрист

Покупатель может лишиться квартиры после ее покупки, если выяснится, что продавец был недееспособен. Это и другие основания для аннулирования сделки... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T08:41

2022-12-06T08:41

2022-12-06T09:12

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Покупатель может лишиться квартиры после ее покупки, если выяснится, что продавец был недееспособен. Это и другие основания для аннулирования сделки купли-продажи жилой недвижимости перечислила юрист Елена Кудерко, пишет "Прайм".По словам Кудерко, отменить сделку в суде можно, даже если покупатель не знал о недееспособности продавца. То же может произойти, если речь идет о продавце-банкроте. Кроме того, квартиру могут забрать у покупателя, если она нажита продавцом в браке и одна из сторон не давала согласия на продажу совместно нажитого имущества.Юрист подчеркивает, что избежать неприятностей поможет тщательная проверка документов. Тем более это актуально, учитывая, что деньги за квартиру не вернут, даже если она куплена за средства материнского капитала. Более того, расторжение ипотечного договора приводит к досрочному взысканию всей суммы и неустоек.Ранее заслуженный юрист Российской Федерации Иван Соловьев назвал четыре способа досрочного погашения жилищного кредита.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта