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Громкая музыка помогает лечить опухоли мозга — ученые - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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Громкая музыка помогает лечить опухоли мозга — ученые
Громкая музыка помогает лечить опухоли мозга — ученые - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Громкая музыка помогает лечить опухоли мозга — ученые
Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) им. Н.Г. Чернышевского пришли к выводу, что громкая музыка способна... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T21:48
2022-12-06T21:48
наука и технологии
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) им. Н.Г. Чернышевского пришли к выводу, что громкая музыка способна улучшить "доставку" лекарств к опухолям мозга. Об этом сообщили в пресс-службе Национального проекта "Наука и университеты", пишет "Газета.ру".Так, по словам ученых, громкая музыка способствует открытию защитного барьера в нормальных сосудах головного мозга и ускоряет лимфодренаж тканей.Результаты опытов показали, что рок, играющий громкостью в 100 децибел в течение двух часов, увеличивал проницаемость гематоэнцефалического барьера у крыс, при этом не повреждая ткани мозга и не нарушая его функции. К слову, у глухих животных этот барьер и вовсе не открывался."Преимущество использования в терапии громкой музыки в том, что она открывает барьер везде, и лекарство может свободно проникнуть в уязвимые места опухоли. Звуковая волна раздражает белки барьера, и они "прячутся" внутрь сосудов мозга. В этот момент лекарство попадает в мозг. Из-за связи органов слуха и сосудов мозга барьер открывается благодаря сосудистым реакциям на громкий звук", — пояснила заведующая кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета СГУ Оксана Семячкина-Глушковская.Ученые планируют продолжать изучение влияния музыки на гематоэнцефалический барьер, в том числе для лечения болезней Паркинсона и Альцгеймера.
https://crimea.ria.ru/20220928/virusy-s-glazami-bakteriofagi-okazalis-sposobny-videt-lyudey-1124643767.html
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РИА Новости Крым
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60
наука и технологии, в мире
Громкая музыка помогает лечить опухоли мозга — ученые

Ученые пришли к выводу, что громкая музыка способна лечить опухоли мозга

21:48 06.12.2022
 
© Фото: pixabay.comНаушники
Наушники
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) им. Н.Г. Чернышевского пришли к выводу, что громкая музыка способна улучшить "доставку" лекарств к опухолям мозга. Об этом сообщили в пресс-службе Национального проекта "Наука и университеты", пишет "Газета.ру".
Так, по словам ученых, громкая музыка способствует открытию защитного барьера в нормальных сосудах головного мозга и ускоряет лимфодренаж тканей.
Результаты опытов показали, что рок, играющий громкостью в 100 децибел в течение двух часов, увеличивал проницаемость гематоэнцефалического барьера у крыс, при этом не повреждая ткани мозга и не нарушая его функции. К слову, у глухих животных этот барьер и вовсе не открывался.
Открытие этого барьера приводило к лучшему распределению лекарственного препарата, что увеличивало выживаемость крыс с глиобластомой в группе, которая подвергалась воздействию громкой музыки.
"Преимущество использования в терапии громкой музыки в том, что она открывает барьер везде, и лекарство может свободно проникнуть в уязвимые места опухоли. Звуковая волна раздражает белки барьера, и они "прячутся" внутрь сосудов мозга. В этот момент лекарство попадает в мозг. Из-за связи органов слуха и сосудов мозга барьер открывается благодаря сосудистым реакциям на громкий звук", — пояснила заведующая кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета СГУ Оксана Семячкина-Глушковская.
Ученые планируют продолжать изучение влияния музыки на гематоэнцефалический барьер, в том числе для лечения болезней Паркинсона и Альцгеймера.
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