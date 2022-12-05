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Онкобольных из Запорожской области направляют на лечение в Крым
Онкобольных из Запорожской области направляют на лечение в Крым - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Онкобольных из Запорожской области направляют на лечение в Крым
Жителей прифронтовых регионов Запорожской области, страдающих онкологическими заболеваниями, направляют в Крым на бесплатное лечение. Об этом рассказала глава... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-05T09:11
2022-12-05T09:11
2022-12-04T22:59
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ВАСИЛЬЕВКА, 5 дек – РИА Новости Крым. Жителей прифронтовых регионов Запорожской области, страдающих онкологическими заболеваниями, направляют в Крым на бесплатное лечение. Об этом рассказала глава администрации прифронтового Васильевского района Наталья Романиченко в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.По ее словам, настроения жителей района в целом спокойные, паники среди населения нет."Настроение людей зависит в первую очередь от нашего (властей – ред.) настроения. Я – своего рода индикатор ситуации у нас. Если я на месте – значит все хорошо. Так изначально пошло. Если люди меня видят здесь, есть уверенность в завтрашнем дне. Мы уверены, что никто отсюда не уйдет, людей и территории не оставит, и мы доносим эту информацию до населения. Люди нас слышат, принимают это, успокаиваются и живут", – рассказала руководитель администрации.
https://crimea.ria.ru/20221202/zhizn-v-prifrontovoy-zone-budni-vasilevki-v-zaporozhskoy-oblasti-1125646470.html
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запорожская область, общество, новые регионы россии
Онкобольных из Запорожской области направляют на лечение в Крым
Глава Васильевки Запорожской области рассказала об отправке онкобольных на лечение в Крым
ВАСИЛЬЕВКА, 5 дек – РИА Новости Крым. Жителей прифронтовых регионов Запорожской области, страдающих онкологическими заболеваниями, направляют в Крым на бесплатное лечение. Об этом рассказала глава администрации прифронтового Васильевского района Наталья Романиченко в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.
"Мы активно участвуем в решении всех проблемных вопросов, которые возникают у наших людей, в том числе по медицинскому обслуживанию. Вот недавно возила на прием двух онкобольных. По направлению нашей больницы людей отправили в Мелитополь, там их обследовали и потом направили в Крым на лечение совершенно бесплатно. Когда такое было? Да никогда. При Украине такого не было", – говорит Романиченко.
По ее словам, настроения жителей района в целом спокойные, паники среди населения нет.
"Настроение людей зависит в первую очередь от нашего (властей – ред.) настроения. Я – своего рода индикатор ситуации у нас. Если я на месте – значит все хорошо. Так изначально пошло. Если люди меня видят здесь, есть уверенность в завтрашнем дне. Мы уверены, что никто отсюда не уйдет, людей и территории не оставит, и мы доносим эту информацию до населения. Люди нас слышат, принимают это, успокаиваются и живут", – рассказала руководитель администрации.