https://crimea.ria.ru/20221205/onkobolnykh-iz-zaporozhskoy-oblasti-napravlyayut-na-lechenie-v-krym-1125649417.html

Онкобольных из Запорожской области направляют на лечение в Крым

Онкобольных из Запорожской области направляют на лечение в Крым - РИА Новости Крым, 04.12.2022

Онкобольных из Запорожской области направляют на лечение в Крым

Жителей прифронтовых регионов Запорожской области, страдающих онкологическими заболеваниями, направляют в Крым на бесплатное лечение. Об этом рассказала глава... РИА Новости Крым, 04.12.2022

2022-12-05T09:11

2022-12-05T09:11

2022-12-04T22:59

запорожская область

общество

новые регионы россии

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ВАСИЛЬЕВКА, 5 дек – РИА Новости Крым. Жителей прифронтовых регионов Запорожской области, страдающих онкологическими заболеваниями, направляют в Крым на бесплатное лечение. Об этом рассказала глава администрации прифронтового Васильевского района Наталья Романиченко в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.По ее словам, настроения жителей района в целом спокойные, паники среди населения нет."Настроение людей зависит в первую очередь от нашего (властей – ред.) настроения. Я – своего рода индикатор ситуации у нас. Если я на месте – значит все хорошо. Так изначально пошло. Если люди меня видят здесь, есть уверенность в завтрашнем дне. Мы уверены, что никто отсюда не уйдет, людей и территории не оставит, и мы доносим эту информацию до населения. Люди нас слышат, принимают это, успокаиваются и живут", – рассказала руководитель администрации.

https://crimea.ria.ru/20221202/zhizn-v-prifrontovoy-zone-budni-vasilevki-v-zaporozhskoy-oblasti-1125646470.html

запорожская область

новые регионы россии

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запорожская область, общество, новые регионы россии