Рейтинг@Mail.ru
Онкобольных из Запорожской области направляют на лечение в Крым - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221205/onkobolnykh-iz-zaporozhskoy-oblasti-napravlyayut-na-lechenie-v-krym-1125649417.html
Онкобольных из Запорожской области направляют на лечение в Крым
Онкобольных из Запорожской области направляют на лечение в Крым - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Онкобольных из Запорожской области направляют на лечение в Крым
Жителей прифронтовых регионов Запорожской области, страдающих онкологическими заболеваниями, направляют в Крым на бесплатное лечение. Об этом рассказала глава... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-05T09:11
2022-12-04T22:59
запорожская область
общество
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/0b/1119346371_0:198:2940:1852_1920x0_80_0_0_003a3d34e1c1f3c4769db7a5ec3c8fa3.jpg
ВАСИЛЬЕВКА, 5 дек – РИА Новости Крым. Жителей прифронтовых регионов Запорожской области, страдающих онкологическими заболеваниями, направляют в Крым на бесплатное лечение. Об этом рассказала глава администрации прифронтового Васильевского района Наталья Романиченко в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.По ее словам, настроения жителей района в целом спокойные, паники среди населения нет."Настроение людей зависит в первую очередь от нашего (властей – ред.) настроения. Я – своего рода индикатор ситуации у нас. Если я на месте – значит все хорошо. Так изначально пошло. Если люди меня видят здесь, есть уверенность в завтрашнем дне. Мы уверены, что никто отсюда не уйдет, людей и территории не оставит, и мы доносим эту информацию до населения. Люди нас слышат, принимают это, успокаиваются и живут", – рассказала руководитель администрации.
https://crimea.ria.ru/20221202/zhizn-v-prifrontovoy-zone-budni-vasilevki-v-zaporozhskoy-oblasti-1125646470.html
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/0b/1119346371_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_07b0a50e8fe641f830bbcd233b669737.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, общество, новые регионы россии
Онкобольных из Запорожской области направляют на лечение в Крым

Глава Васильевки Запорожской области рассказала об отправке онкобольных на лечение в Крым

09:11 05.12.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник смотрит снимки пациента помещенного в модернизированный аппарат "Гамма-нож" в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в Москве. Эта радиотерапевтическая нейрохирургическая система используется при лечении доброкачественных и злокачественных опухолей и сосудистых мальформаций в полости черепа
Медицинский работник смотрит снимки пациента помещенного в модернизированный аппарат Гамма-нож в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в Москве. Эта радиотерапевтическая нейрохирургическая система используется при лечении доброкачественных и злокачественных опухолей и сосудистых мальформаций в полости черепа - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
ВАСИЛЬЕВКА, 5 дек – РИА Новости Крым. Жителей прифронтовых регионов Запорожской области, страдающих онкологическими заболеваниями, направляют в Крым на бесплатное лечение. Об этом рассказала глава администрации прифронтового Васильевского района Наталья Романиченко в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.

"Мы активно участвуем в решении всех проблемных вопросов, которые возникают у наших людей, в том числе по медицинскому обслуживанию. Вот недавно возила на прием двух онкобольных. По направлению нашей больницы людей отправили в Мелитополь, там их обследовали и потом направили в Крым на лечение совершенно бесплатно. Когда такое было? Да никогда. При Украине такого не было", – говорит Романиченко.

По ее словам, настроения жителей района в целом спокойные, паники среди населения нет.
"Настроение людей зависит в первую очередь от нашего (властей – ред.) настроения. Я – своего рода индикатор ситуации у нас. Если я на месте – значит все хорошо. Так изначально пошло. Если люди меня видят здесь, есть уверенность в завтрашнем дне. Мы уверены, что никто отсюда не уйдет, людей и территории не оставит, и мы доносим эту информацию до населения. Люди нас слышат, принимают это, успокаиваются и живут", – рассказала руководитель администрации.
Больница в Васильевке - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 10:23Новая жизнь на освобожденных территориях
Жизнь в прифронтовой зоне: будни Васильевки в Запорожской области
Запорожская областьОбществоНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44142 штрафа: в Севастополе арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД
10:33Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на понедельник
10:06В Керченском проливе сильный ветер: ситуация на переправе
09:55В Ярославле взорвался газ в жилой многоэтажке - есть пострадавшие
09:41Взрывы в Кривом Роге: разрушено промышленное предприятие
09:34В понедельник в Крыму без воды пять муниципалитетов
09:11Онкобольных из Запорожской области направляют на лечение в Крым
08:45ВСУ обстреляли Храм Рождества Христова в Донецке
08:28Календарь магнитных бурь в декабре: когда ждать вспышек на Солнце
08:02"Хозяйка" прифронтовой зоны: Наталья Романиченко о жизни в Васильевке
07:36Чем полезен ранний подъем
07:03Будет ли тепло в домах Запорожской области этой зимой — ответ властей
03:28Художник из Севастополя напишет "госпитальные картины" о героях СВО
00:01Чего ждать от погоды в Крыму 5 декабря
00:00Какой сегодня праздник: 5 декабря
22:21Сколько машин ожидают запуска паромов через Керченский пролив
20:04Главные события и заявления дня: 4 декабря
19:58Без дегустации никак: виноделы о решении готовить сомелье в вузах страны
19:32На "Тавриде" из-за гололеда столкнулись десять машин
19:12Россия будет поставлять нефть только на рыночных условиях — Новак
Лента новостейМолния