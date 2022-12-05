https://crimea.ria.ru/20221205/142-shtrafa-v-sevastopole-arestovali-avtomobil-zlostnogo-narushitelya-pdd-1125683821.html
142 штрафа: в Севастополе арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД
142 штрафа: в Севастополе арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД - РИА Новости Крым, 05.12.2022
142 штрафа: в Севастополе арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД
В Севастополе правоохранители арестовали автомобиль злостного неплательщика штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T10:44
2022-12-05T10:44
2022-12-05T10:44
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители арестовали автомобиль злостного неплательщика штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональном УМВД.При патрулировании сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mersedes под управлением водителя 1991 года рождения. Оказалось, что за ним числится 142 неуплаченных административных штрафа на общую сумму около ста тысяч рублей.Кроме этого, на водителя было составлено еще 14 административных материалов, из них 13 – за несвоевременную уплату штрафов. За отсутствие полиса автогражданской ответственности на водителя также составлен административный протокол, предусматривающий наказание в размере 800 рублей.На место остановки транспортного средства были вызваны судебные приставы, которые арестовали автомобиль правонарушителя и отправили на специализированную стоянку.
https://crimea.ria.ru/20221125/v-krymu-voditel-za-dva-mesyatsa-nasobiral-pochti-300-tys-rub-shtrafov-1125537455.html
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севастополь, происшествия
142 штрафа: в Севастополе арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД
Севастополец накопил штрафов за автонарушения на 100 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители арестовали автомобиль злостного неплательщика штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональном УМВД.
При патрулировании сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mersedes под управлением водителя 1991 года рождения. Оказалось, что за ним числится 142 неуплаченных административных штрафа на общую сумму около ста тысяч рублей.
"Также у водителя имелись признаки опьянения. Ему было предложено пройти освидетельствование, от которого он отказался. За отказ от освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет", – уточнили в УМВД.
Кроме этого, на водителя было составлено еще 14 административных материалов, из них 13 – за несвоевременную уплату штрафов. За отсутствие полиса автогражданской ответственности на водителя также составлен административный протокол, предусматривающий наказание в размере 800 рублей.
На место остановки транспортного средства были вызваны судебные приставы, которые арестовали автомобиль правонарушителя и отправили на специализированную стоянку.