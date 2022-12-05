Рейтинг@Mail.ru
142 штрафа: в Севастополе арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221205/142-shtrafa-v-sevastopole-arestovali-avtomobil-zlostnogo-narushitelya-pdd-1125683821.html
142 штрафа: в Севастополе арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД
142 штрафа: в Севастополе арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД - РИА Новости Крым, 05.12.2022
142 штрафа: в Севастополе арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД
В Севастополе правоохранители арестовали автомобиль злостного неплательщика штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T10:44
2022-12-05T10:44
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122113567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d31756949edaf5f1062c15a885c3c54a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители арестовали автомобиль злостного неплательщика штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональном УМВД.При патрулировании сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mersedes под управлением водителя 1991 года рождения. Оказалось, что за ним числится 142 неуплаченных административных штрафа на общую сумму около ста тысяч рублей.Кроме этого, на водителя было составлено еще 14 административных материалов, из них 13 – за несвоевременную уплату штрафов. За отсутствие полиса автогражданской ответственности на водителя также составлен административный протокол, предусматривающий наказание в размере 800 рублей.На место остановки транспортного средства были вызваны судебные приставы, которые арестовали автомобиль правонарушителя и отправили на специализированную стоянку.
https://crimea.ria.ru/20221125/v-krymu-voditel-za-dva-mesyatsa-nasobiral-pochti-300-tys-rub-shtrafov-1125537455.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122113567_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b277a66d8c7f6804394bdc290ee4decc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия
142 штрафа: в Севастополе арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД

Севастополец накопил штрафов за автонарушения на 100 тысяч рублей

10:44 05.12.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске
Сотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители арестовали автомобиль злостного неплательщика штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональном УМВД.
При патрулировании сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mersedes под управлением водителя 1991 года рождения. Оказалось, что за ним числится 142 неуплаченных административных штрафа на общую сумму около ста тысяч рублей.

"Также у водителя имелись признаки опьянения. Ему было предложено пройти освидетельствование, от которого он отказался. За отказ от освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет", – уточнили в УМВД.

Кроме этого, на водителя было составлено еще 14 административных материалов, из них 13 – за несвоевременную уплату штрафов. За отсутствие полиса автогражданской ответственности на водителя также составлен административный протокол, предусматривающий наказание в размере 800 рублей.
На место остановки транспортного средства были вызваны судебные приставы, которые арестовали автомобиль правонарушителя и отправили на специализированную стоянку.
Водитель
25 ноября, 10:31
В Крыму водитель за два месяца "насобирал" почти 300 тыс. руб. штрафов
 
СевастопольПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:53Кто и когда построит новое общежитие для студентов КФУ в Симферополе
12:42Российские войска ударили по семи пунктам управления ВСУ
12:40На севере Крыма на пожаре в частном доме погиб мужчина
12:30Крымчанин похитил и до смерти избил знакомого
11:51Задержаны участники многомиллионного ограбления в Севастополе
11:28В Севастополе семейный вечер закончился поножовщиной
11:10Автомобильная часть Крымского моста открыта для движения
11:08На Кубани силовики изъяли винтовки и карабины у коллекционера оружия
10:44142 штрафа: в Севастополе арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД
10:33Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на понедельник
10:06В Керченском проливе сильный ветер: ситуация на переправе
09:55В Ярославле взорвался газ в жилой многоэтажке - есть пострадавшие
09:41Взрывы в Кривом Роге: разрушено промышленное предприятие
09:34В понедельник в Крыму без воды пять муниципалитетов
09:11Онкобольных из Запорожской области направляют на лечение в Крым
08:45ВСУ обстреляли Храм Рождества Христова в Донецке
08:28Календарь магнитных бурь в декабре: когда ждать вспышек на Солнце
08:02"Хозяйка" прифронтовой зоны: Наталья Романиченко о жизни в Васильевке
07:36Чем полезен ранний подъем
07:03Будет ли тепло в домах Запорожской области этой зимой — ответ властей
Лента новостейМолния