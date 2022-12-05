https://crimea.ria.ru/20221205/142-shtrafa-v-sevastopole-arestovali-avtomobil-zlostnogo-narushitelya-pdd-1125683821.html

142 штрафа: в Севастополе арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД

142 штрафа: в Севастополе арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД - РИА Новости Крым, 05.12.2022

142 штрафа: в Севастополе арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД

В Севастополе правоохранители арестовали автомобиль злостного неплательщика штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T10:44

2022-12-05T10:44

2022-12-05T10:44

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители арестовали автомобиль злостного неплательщика штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональном УМВД.При патрулировании сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mersedes под управлением водителя 1991 года рождения. Оказалось, что за ним числится 142 неуплаченных административных штрафа на общую сумму около ста тысяч рублей.Кроме этого, на водителя было составлено еще 14 административных материалов, из них 13 – за несвоевременную уплату штрафов. За отсутствие полиса автогражданской ответственности на водителя также составлен административный протокол, предусматривающий наказание в размере 800 рублей.На место остановки транспортного средства были вызваны судебные приставы, которые арестовали автомобиль правонарушителя и отправили на специализированную стоянку.

https://crimea.ria.ru/20221125/v-krymu-voditel-za-dva-mesyatsa-nasobiral-pochti-300-tys-rub-shtrafov-1125537455.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия