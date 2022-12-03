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В Брянской области отменили новогодний салют - РИА Новости Крым, 03.12.2022
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В Брянской области отменили новогодний салют
В Брянской области отменили новогодний салют - РИА Новости Крым, 03.12.2022
В Брянской области отменили новогодний салют
В Брянской области отменили новогодний салют и ограничили использование пиротехники жителями. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T13:47
2022-12-03T13:47
брянская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Брянской области отменили новогодний салют и ограничили использование пиротехники жителями. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Такое решение приняли на заседании оперативного штаба.Жителям Брянщины разрешили использовать хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221116/zapret-na-salyuty-v-krymu--kakuyu-pirotekhniku-mozhno-zapuskat-na-novyy-god-1125393052.html
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брянская область, общество
В Брянской области отменили новогодний салют

В Брянской области не будет новогоднего салюта – власти

13:47 03.12.2022
 
© Фото: pixabay.comБенгальский огонь
Бенгальский огонь
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Брянской области отменили новогодний салют и ограничили использование пиротехники жителями. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Такое решение приняли на заседании оперативного штаба.
"В соответствии с действующим высоким (желтым) уровнем террористической опасности, в целях обеспечения личной безопасности граждан, предупреждения посягательств на правопорядок и общественную безопасность в Брянской области ввести ограничения на оптово-розничную продажу, использование и применение организациями и гражданами пиротехнических изделий в период подготовки и проведения новогодних праздников", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Жителям Брянщины разрешили использовать хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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