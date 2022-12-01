https://crimea.ria.ru/20221201/zapad-naraschivaet-postavki-morskogo-vooruzheniya-kievu-chego-mozhno-zhdat-1125640129.html
Запад наращивает поставки морского вооружения Киеву: чего можно ждать
Запад наращивает поставки морского вооружения Киеву: чего можно ждать - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Запад наращивает поставки морского вооружения Киеву: чего можно ждать
Наращивание поставок Украине западного военно-морского вооружения может объясняться планами Киева продолжить попытки захвата Запорожской АЭС и атак на корабли... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T19:19
2022-12-01T19:19
2022-12-01T19:19
украина
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Наращивание поставок Украине западного военно-морского вооружения может объясняться планами Киева продолжить попытки захвата Запорожской АЭС и атак на корабли Черноморского флота. Также не исключены попытки с помощью этого вооружения захватить плацдарм на Кинбурнской косе в Николаевской области. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Леонков.Ранее сообщалось, что Великобритания планирует передать Украине три противолодочных вертолета Westland Sea King WS-61, украинские экипажи для которых уже подготовлены британскими специалистами. По данным британских СМИ, базироваться эти вертолеты будут в Одесской области. Также стало известно о поставках Киеву британских ракет Brimstone 2 класса "воздух – воздух" с дальностью стрельбы до 60 км, которые, как предполагается, будут установлены на вертолетах Westland Sea King. В свою очередь глава минобороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что Брюссель планирует передать Украине 10 подводных беспилотников.По мнению эксперта, вариантов таких операций может быть несколько. Например, оно может быть использовано при попытках ВСУ захватить Запорожскую атомную электростанцию или плацдарм на Кинбурнской косе, с высадкой десанта в тылу Вооруженных сил РФ. Объекты Черноморского флота также могут быть потенциальной мишенью, не исключил Леонков. Главное для Киева в этой ситуации, по мнению аналитика, "яркость и громкость" таких атак, чтобы их можно было масштабно осветить в зарубежных СМИ как очередную "победу" украинской военщины."Поэтому нельзя терять бдительность, нужно быть готовыми к любым сценариям, которые они могут разыграть. Конечно, те же вертолеты мы можем заметить с помощью средств ПВО, но нужно понимать, что противник будет стараться применять какую-то комбинированную тактику, чтобы, например, занять наши ПВО другими целями. Противник будет разрабатывать какую-то специальную диверсионную операцию, которая может быть направлена как против Черноморского флота, так и против торгового флота", – заключил Леонков.
https://crimea.ria.ru/20221126/korruptsionnyy-internatsional-kto-nazhivaetsya-na-postavkakh-oruzhiya-ukraine-1125543806.html
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2022
Алексей Гончаров
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
украина, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Запад наращивает поставки морского вооружения Киеву: чего можно ждать
Военный эксперт Леонков рассказал, чего можно ждать от поставок Киеву морского вооружения
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Наращивание поставок Украине западного военно-морского вооружения может объясняться планами Киева продолжить попытки захвата Запорожской АЭС и атак на корабли Черноморского флота. Также не исключены попытки с помощью этого вооружения захватить плацдарм на Кинбурнской косе в Николаевской области. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее сообщалось, что Великобритания планирует передать Украине три противолодочных вертолета Westland Sea King WS-61, украинские экипажи для которых уже подготовлены британскими специалистами. По данным британских СМИ, базироваться эти вертолеты будут в Одесской области. Также стало известно о поставках Киеву британских ракет Brimstone 2 класса "воздух – воздух" с дальностью стрельбы до 60 км, которые, как предполагается, будут установлены на вертолетах Westland Sea King. В свою очередь глава минобороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что Брюссель планирует передать Украине 10 подводных беспилотников.
"Вертолеты-амфибии Sea King разработаны для участия в морских операциях. Они могут, например, как забирать людей с морской акватории, так и десантировать их туда. Зная, что в украинской морской пехоте готовили такого рода специалистов, можно предположить, что эти вертолеты будут использованы Киевом в морских операциях, как и передаваемые Бельгией беспилотники. Появление такого рода вооружений и военной техники говорит о том, что они планируют какие-то морские диверсионные операции", – сказал Леонков.
По мнению эксперта, вариантов таких операций может быть несколько. Например, оно может быть использовано при попытках ВСУ захватить Запорожскую атомную электростанцию или плацдарм на Кинбурнской косе, с высадкой десанта в тылу Вооруженных сил РФ. Объекты Черноморского флота также могут быть потенциальной мишенью, не исключил Леонков. Главное для Киева в этой ситуации, по мнению аналитика, "яркость и громкость" таких атак, чтобы их можно было масштабно осветить в зарубежных СМИ как очередную "победу" украинской военщины.
"Поэтому нельзя терять бдительность, нужно быть готовыми к любым сценариям, которые они могут разыграть. Конечно, те же вертолеты мы можем заметить с помощью средств ПВО, но нужно понимать, что противник будет стараться применять какую-то комбинированную тактику, чтобы, например, занять наши ПВО другими целями. Противник будет разрабатывать какую-то специальную диверсионную операцию, которая может быть направлена как против Черноморского флота, так и против торгового флота", – заключил Леонков.