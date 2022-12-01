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Бои в ЛНР: сводка за сутки - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Бои в ЛНР: сводка за сутки
Бои в ЛНР: сводка за сутки - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Бои в ЛНР: сводка за сутки
Российские военные отразили попытки подразделений Вооруженных сил Украины наступления на Купянском и Красно-Лиманском направлениях в Луганской Народной... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T14:17
2022-12-01T14:17
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Российские военные отразили попытки подразделений Вооруженных сил Украины наступления на Купянском и Красно-Лиманском направлениях в Луганской Народной Республике, потери противника составили около 80 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Красно-Лиманском направлении российские военные нанесли огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР.Кроме того, огнем артиллерии и ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и четыре боевые бронированные машины.
https://crimea.ria.ru/20221130/armiya-rossii-osvobodila-esche-dva-poselka-v-dnr-1125616401.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Бои в ЛНР: сводка за сутки

Минобороны: военные РФ сорвали попытки ВСУ наступать в Луганской Народной Республике

14:17 01.12.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСтрельба из пушки "Гиацинт-Б" по позициям ВСУ
Стрельба из пушки Гиацинт-Б по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Российские военные отразили попытки подразделений Вооруженных сил Украины наступления на Купянском и Красно-Лиманском направлениях в Луганской Народной Республике, потери противника составили около 80 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля", - уточнили в ведомстве.
На Красно-Лиманском направлении российские военные нанесли огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР.
Кроме того, огнем артиллерии и ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и четыре боевые бронированные машины.
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