https://crimea.ria.ru/20221201/boi-v-lnr-svodka-za-sutki-1125635722.html

Бои в ЛНР: сводка за сутки

Бои в ЛНР: сводка за сутки - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Бои в ЛНР: сводка за сутки

Российские военные отразили попытки подразделений Вооруженных сил Украины наступления на Купянском и Красно-Лиманском направлениях в Луганской Народной... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T14:17

2022-12-01T14:17

2022-12-01T14:17

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Российские военные отразили попытки подразделений Вооруженных сил Украины наступления на Купянском и Красно-Лиманском направлениях в Луганской Народной Республике, потери противника составили около 80 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Красно-Лиманском направлении российские военные нанесли огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР.Кроме того, огнем артиллерии и ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и четыре боевые бронированные машины.

https://crimea.ria.ru/20221130/armiya-rossii-osvobodila-esche-dva-poselka-v-dnr-1125616401.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф