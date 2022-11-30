https://crimea.ria.ru/20221130/nato-ne-dolzhno-byt-tselyu-ukrainy--gensek-1125620525.html
НАТО не должно быть целью Украины — генсек
НАТО не должно быть целью Украины — генсек - РИА Новости Крым, 30.11.2022
НАТО не должно быть целью Украины — генсек
Украина должна делать упор не на вступление в НАТО, а на сохранение суверенитета, иначе даже обсуждение членства в альянсе будет невозможно. Такое заявление... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T16:31
2022-11-30T16:31
2022-11-30T16:31
нато
украина
политика
йенс столтенберг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Украина должна делать упор не на вступление в НАТО, а на сохранение суверенитета, иначе даже обсуждение членства в альянсе будет невозможно. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.Он также отметил, что альянс должен мобилизовать как можно больше военной, финансовой, экономической помощи для Украины.В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг предрек Украине "ужасную зиму", отметив что Европа также переживает период энергокризиса и роста цен.Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://crimea.ria.ru/20221129/v-nato-nazvali-vinovnykh-v-podryve-krymskogo-mosta-1125602309.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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нато, украина, политика, йенс столтенберг
НАТО не должно быть целью Украины — генсек
НАТО не должно быть целью Украины, генсек посоветовал Киеву сохранять суверенитет
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Украина должна делать упор не на вступление в НАТО, а на сохранение суверенитета, иначе даже обсуждение членства в альянсе будет невозможно. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.
"Если Украина не сохранится как независимое и суверенное государство, то вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет", — цитирует агентство генсека.
Он также отметил, что альянс должен мобилизовать как можно больше военной, финансовой, экономической помощи для Украины.
В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг предрек Украине "ужасную зиму"
, отметив что Европа также переживает период энергокризиса и роста цен.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.