https://crimea.ria.ru/20221130/deti-khersonskoy-oblasti-smogut-pouchastvuyut-v-elke-zhelaniy-1125622927.html
Дети Херсонской области смогут поучаствуют в "Елке желаний"
Дети Херсонской области смогут поучаствуют в "Елке желаний" - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Дети Херсонской области смогут поучаствуют в "Елке желаний"
Херсонская область присоединилась к Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T20:59
2022-11-30T20:59
2022-11-30T20:59
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Херсонская область присоединилась к Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на и. о. министра труда и соцполитики Херсонской области Аллу Бархатнову.В число категорий участников входят все дети возрастом от 3 до 17 лет включительно, зарегистрированные на территории Херсонской, Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республик.В рамках акции все желающие могут исполнить новогодние желания сирот, детей и пожилых с ограниченными возможностями. Желания могут быть материальные (инвентарь, игрушки, одежда) и нематериальные (путешествия, встречи с людьми и пр.).Подать заявку с желанием ребенка может и родитель, и опекун на сайте акции. Необходимо также прикрепить свидетельство о рождении или паспорт, а также подтверждение регистрации на территории субъекта РФ."Елка желаний" – всероссийская акция проекта "Мечтай со мной". В 2022 году сбор заявок на участие в ней стартовал 10 ноября. Акция помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет, детей-сирот, а также детей из многодетных и малоимущих семей и пожилых людей в возрасте старше 60 лет, имеющих тяжелые заболевания.Ежегодно в акции участвуют тысячи энтузиастов, от простых граждан до первых лиц государства, включая президента России Владимира Путина.В 2021 году в рамках акции "Елка желаний" российский лидер выбрал три шарика с желаниями детей, которые пообещал исполнить.
https://crimea.ria.ru/20211229/deda-moroza-ne-suschestvuet-nuzhna-li-detyam-nasha-pravda--psikhoterapevt-1121856075.html
https://crimea.ria.ru/20211205/putin-v-ramkakh-elki-zhelaniy-podarit-gitaru-i-pozvolit-pobyt-pozharnym-1121640276.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество
Дети Херсонской области смогут поучаствуют в "Елке желаний"
Херсонская область впервые присоединилась к акции "Елка желаний" - как подать заявку
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Херсонская область присоединилась к Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на и. о. министра труда и соцполитики Херсонской области Аллу Бархатнову.
В число категорий участников входят все дети возрастом от 3 до 17 лет включительно, зарегистрированные на территории Херсонской, Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республик.
"При этом для херсонцев срок подачи заявки продлен с 10 до 20 декабря, и не обязательно подавать ее непосредственно с территории области", – уточнила Бархатнова.
В рамках акции все желающие могут исполнить новогодние желания сирот, детей и пожилых с ограниченными возможностями. Желания могут быть материальные (инвентарь, игрушки, одежда) и нематериальные (путешествия, встречи с людьми и пр.).
Подать заявку с желанием ребенка может и родитель, и опекун на сайте акции. Необходимо также прикрепить свидетельство о рождении или паспорт, а также подтверждение регистрации на территории субъекта РФ.
"Елка желаний" – всероссийская акция проекта "Мечтай со мной". В 2022 году сбор заявок на участие в ней стартовал 10 ноября. Акция помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет, детей-сирот, а также детей из многодетных и малоимущих семей и пожилых людей в возрасте старше 60 лет, имеющих тяжелые заболевания.
Ежегодно в акции участвуют тысячи энтузиастов, от простых граждан до первых лиц государства, включая президента России Владимира Путина.
В 2021 году в рамках акции "Елка желаний" российский лидер выбрал три шарика с желаниями детей, которые пообещал исполнить
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