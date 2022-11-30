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Дети Херсонской области смогут поучаствуют в "Елке желаний" - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Дети Херсонской области смогут поучаствуют в "Елке желаний"
Дети Херсонской области смогут поучаствуют в "Елке желаний" - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Дети Херсонской области смогут поучаствуют в "Елке желаний"
Херсонская область присоединилась к Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T20:59
2022-11-30T20:59
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Херсонская область присоединилась к Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на и. о. министра труда и соцполитики Херсонской области Аллу Бархатнову.В число категорий участников входят все дети возрастом от 3 до 17 лет включительно, зарегистрированные на территории Херсонской, Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республик.В рамках акции все желающие могут исполнить новогодние желания сирот, детей и пожилых с ограниченными возможностями. Желания могут быть материальные (инвентарь, игрушки, одежда) и нематериальные (путешествия, встречи с людьми и пр.).Подать заявку с желанием ребенка может и родитель, и опекун на сайте акции. Необходимо также прикрепить свидетельство о рождении или паспорт, а также подтверждение регистрации на территории субъекта РФ."Елка желаний" – всероссийская акция проекта "Мечтай со мной". В 2022 году сбор заявок на участие в ней стартовал 10 ноября. Акция помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет, детей-сирот, а также детей из многодетных и малоимущих семей и пожилых людей в возрасте старше 60 лет, имеющих тяжелые заболевания.Ежегодно в акции участвуют тысячи энтузиастов, от простых граждан до первых лиц государства, включая президента России Владимира Путина.В 2021 году в рамках акции "Елка желаний" российский лидер выбрал три шарика с желаниями детей, которые пообещал исполнить.
https://crimea.ria.ru/20211229/deda-moroza-ne-suschestvuet-nuzhna-li-detyam-nasha-pravda--psikhoterapevt-1121856075.html
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херсонская область, общество
Дети Херсонской области смогут поучаствуют в "Елке желаний"

Херсонская область впервые присоединилась к акции "Елка желаний" - как подать заявку

20:59 30.11.2022
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРебенок и Дед Мороз
Ребенок и Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Херсонская область присоединилась к Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на и. о. министра труда и соцполитики Херсонской области Аллу Бархатнову.
В число категорий участников входят все дети возрастом от 3 до 17 лет включительно, зарегистрированные на территории Херсонской, Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республик.
"При этом для херсонцев срок подачи заявки продлен с 10 до 20 декабря, и не обязательно подавать ее непосредственно с территории области", – уточнила Бархатнова.
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В рамках акции все желающие могут исполнить новогодние желания сирот, детей и пожилых с ограниченными возможностями. Желания могут быть материальные (инвентарь, игрушки, одежда) и нематериальные (путешествия, встречи с людьми и пр.).
Подать заявку с желанием ребенка может и родитель, и опекун на сайте акции. Необходимо также прикрепить свидетельство о рождении или паспорт, а также подтверждение регистрации на территории субъекта РФ.
"Елка желаний" – всероссийская акция проекта "Мечтай со мной". В 2022 году сбор заявок на участие в ней стартовал 10 ноября. Акция помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет, детей-сирот, а также детей из многодетных и малоимущих семей и пожилых людей в возрасте старше 60 лет, имеющих тяжелые заболевания.
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В 2021 году в рамках акции "Елка желаний" российский лидер выбрал три шарика с желаниями детей, которые пообещал исполнить.
 
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